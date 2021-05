Atalanta, parola al direttore marketing: “Quintuplicati i guadagni dal 2014”

Leader silenzioso dell'organigramma nerazzurro, il direttore marketing dell'Atalanta è tra gli artefici del successo del club.

Dietro a ogni grande società non sempre ci sono solo grandi allenatori o presidenti, e chi lavora sotto traccia spesso risulta la chiave del successo di un club. Lo sa bene l'Atalanta che ha trovato in Romano Zanforlin il suo punto di riferimento nell'ambito del marketing, che mai come nell'ultimo lustro ha vissuto momenti d'oro.