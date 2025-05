Atalanta-Roma, sognando la Champions League: dove vedere il match in Tv e streaming

La Roma di Ranieri proverà a guadagnare punti preziosi per strappare il pass per la prossima Champions League.

Roma e Atalanta affrontano due momenti diversi della loro stagione: la squadra di Gasperini aspetta la certezza matematica di un posto in Champions League , che confermerebbe l'ennesima stagione estremamente positiva, mentre i giallorossi terminano il loro tour the force con gli stessi punti di Lazio e Juventus, alla ricerca di un quarto posto inaspettato ad inizio campionato. La gara è programmata lunedì 12 maggio alle 20:45, e chiuderà la trentaseiesima giornata di Serie A .

La Roma grazie alla cura Ranieri è riuscita a dare una significativa svolta alla sua stagione. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato che i giallorossi sarebbero riusciti, a tre partite dalla fine, ad occupare una posizione che consente l'accesso alla prossima Champions League. Tutto questo, tra l'altro, senza Paulo Dybala, leader tecnico della squadra. Questo ruolo è stato ricoperto egregiamente dall'ex attaccante del Frosinone Soulé , che si sta ritagliando un ruolo importante anche in vista della prossima stagione. L'argentino quest'anno ha segnato 5 gol e servito 2 assist in Serie A, giocando un ruolo decisivo negli ultimi successi della sua squadra, che ha vinto tre partite di fila.

La squadra di Gasperini , invece, è riuscita a venir fuori da un momento particolarmente complicato. I nerazzurri a causa di un vero e proprio blackout hanno abbandonato la corsa scudetto, che invece li vedeva grandi protagonisti nella prima metà di stagione. Adesso, però, i bergamaschi hanno rialzato la testa e nelle ultime cinque partite nel campionato italiano hanno totalizzato dieci punti, frutto di tre vittorie ed un pareggio. Forti del successo contro il Monza, ma soprattutto di quello contro Milan e Bologna , l'Atalanta avrà bisogna della miglior versione di sé per strappare punti ad una Roma forte, consapevole e matura.

Il bilancio storico tra le due squadre pende nettamente a favore della Roma, ma negli ultimi anni l’Atalanta è riuscita a ribaltare la tendenza, conquistando diversi successi che rendono l'esito di questa sfida tutt’altro che scontato. Nel match d’andata, disputato allo Stadio Olimpico, i nerazzurri si sono imposti per 0-2 , replicando la vittoria ottenuta anche nella gara precedente, giocata a Bergamo. Per ritrovare l’ultima affermazione della Roma bisogna tornare al 5 marzo 2022, quando i giallorossi si imposero con un gol di scarto. Ancora più indietro nel tempo, precisamente al 20 agosto 2017, risale invece l’ultima vittoria esterna della squadra capitolina contro l’Atalanta.

Dove vedere Atalanta-Roma in Tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, per vederla basterà semplicemente cliccare sull'applicazione presente su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console di gioco Playstation e Xbox. Inoltre, Dazn è tornata disponibile tra le app per gli abbonati Sky Q, dunque si potrà accedere all'emittente anche dal decoder dell'emittente satellitare. Infine, al costo di 10 € al mese, gli abbonati Sky potranno vedere Dazn anche sul canale 214.