Ben Yedder aspetta il Venezia: intanto lo guarda al Penzo contro la Roma

Ospite illustre allo stadio per la sfida alla Roma: l'ex attaccante del Monaco segue in attesa dell'ok per il trasferimento in laguna

Edoardo Ciriaci 9 febbraio - 15:53

Il Venezia perde anche con la Roma ma sotto gli occhi di Wissam Ben Yedder, ospite illustre al Penzo e grande obiettivo di mercato dei lagunari. Quanto avrebbe avuto bisogno di lui l’allenatore Eusebio Di Francesco per vincere la sfida decisa dalla "Joya" Paulo Dybala su un rigore più che discusso e interrompere così il digiuno di vittorie che prosegue da 7 partite. I contatti proseguono già da diverse settimane e nelle vie della città ormai si parla del suo arrivo come qualcosa di molto più di un sogno. Non è stata dunque una sorpresa vederlo seduto nella tribuna dello stadio che potrebbe davvero diventare la sua nuova casa.

Ben Yedder al Venezia, si aspetta l'ok definitivo Seppur non giochi una partita ufficiale dal maggio 2024, l'attaccante francese ormai svincolato è pronto a ripartire dal calcio italiano. Ha avuto già modo di familiarizzare con il mondo arancioneroverde e adesso aspetta soltanto l'ok definitivo dalla società per chiudere l'operazione e tornare finalmente in campo. C'è ancora qualche dettaglio da limare, ma l'ottimismo per la fumata bianca non manca. La sensazione è che la prossima visita di Ben Yedder al Penzo sarà con gli scarpini indossati.