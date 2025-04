Bologna-Inter, Inzaghi polemico: “Non può succedere, ma niente alibi”

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' nel post partita di Bologna-Inter, Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, ha commentato la sconfitta della sua squadra

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' nel post partita di Bologna-Inter, Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, ha commentato la sconfitta della sua squadra e l'aggancio del Napoli in vetta alla classifica.

Bologna-Inter, le parole di Simone Inzaghi — Il tecnico dell'Inter ha esordito proprio dall'episodio della rimessa laterale che ha poi innescato l'azione del gol del Bologna: "C'è stato l'episodio della rimessa, i ragazzi erano chiaramente erano nervosi perché questa palla esce nell'area tecnica e viene battuta quasi nell'area tecnica del Bologna. Poi c'è l'altra rimessa, ma non poteva essere battuta dodici metri avanti. La palla esce nella mia area tecnica e viene battuta nell'area tecnica del Bologna, questa cosa non può succedere. Ovviamente potevamo difendere meglio, abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Fa male, ma quando i ragazzi saranno più lucidi domani analizzeremo. Il campionato non finisce qui a Bologna, è una sconfitta che brucia, ma si va avanti con tanta fiducia".

Inzaghi ha poi proseguito: "Chiaramente stasera era presto per analizzare, c'era un po' di nervosismo, dovevamo difendere meglio quella palla e non farla finire a Orsolini, ma ai ragazzi per i primi novantatre minuti non posso dire niente e una rimessa battuta tredici metri avanti non può essere un alibi. Domattina analizzeremo con molta tranquillità".

❤️

Orso ci regala i tre punti all'ultimo respiro ❤️‍#BolognaInter#WeAreOnepic.twitter.com/wVLfwgY9OS

— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) April 20, 2025

Sulla partita disputata dalla sua squadra: "Abbiamo ribattuto colpo su colpo contro un'ottima squadra, non ci voleva l'ultimo gol, avremmo accettato volentieri il pari, ma questo è il calcio e andiamo avanti senza nessun problema".

Infine, sulla corsa scudetto contro Antonio Conte: "Siamo a pari punti col Napoli, mancano cinque partite, i calendari hanno un'importanza relativa. Non sarà facile nè per noi, nè per il Napoli. Sarà difficilissimo, lo giocheremo con grandissima fiducia".