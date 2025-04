Bologna-Inter, Niccolini sul rosso a Italiano e non solo

Intervistato ai microfoni di 'DAZN', Daniel Niccolini, vice allenatore di Vincenzo Italiano, ha commentato la vittoria del suo Bologna contro l'Inter di Simone Inzaghi nel finale per mano di Riccardo Orsolini

Sulla vittoria nel finale: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo avuto occasioni in cui potevamo fare meglio e poi c'è stato l'episodio. Orsolini è un campione, solo lui poteva fare questo gol".

Sui ricambi sulle fasce: "Facciamo un gioco in fase di non possesso dispendioso, ci sta anche a partita in corso poter cambiare. Abbiamo la fortuna di avere degli esterni di un certo livello che ci stanno dando dei risultati".