Bologna, Italiano: “Ci tenevamo a vincere per la città”

Italiano nel post gara: "Vittoria dedicata alla città"

"Questa vittoria la dedichiamo alla città di Bologna: ci tenevamo tanto a dare il meglio di noi in questo momento di difficoltà": così incomincia la conferenza di Vincenzo Italiano al termine della partita contro il Cagliari, vinta per 0-2. "Volevo qualità e concretezza - dice Italiano - vedevo negli occhi dei ragazzi la voglia di fare. Orsolini sta crescendo tanto, ma non solo lui: anche Odgaard e Ndoye: il primo sta lavorando bene, è una soluzione in più anche per il centrocampo, invece il secondo deve acquisirecontinuità":