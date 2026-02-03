Felsinei cercano una vittoria casalinga che manca da quasi tre mesi, i rossoneri non devono fare scappare l'Inter ora a -8

Mattia Celio Redattore 3 febbraio - 13:23

La 23 giornata di Serie A si chiude questa sera con il posticipo del Dall'Ara Bologna-Milan. Le squadre vivono due momenti completamente opposti con i Felsinei che cercano un successo in casa che manca ormai dal 9 novembre, ovvero dal 2-0 contro il Napoli. I rossoneri, invece, sono chiamati a riscattare l'1-1 contro la Roma soprattutto dopo la vittoria dell'Inter sulla Cremonese che ha portato il vantaggio dei nerazzurri ad 8 punti sulla squadra di Allegri.

Bologna-Milan, come arrivano alla partita le due squadre — La vittoria sul Napoli dello scorso 9 novembre sembrava potesse essere il grande salto verso l'Europa, invece il Bologna il salto lo ha fatto all'indietro. Da quel momento la squadra di Vincenzo Italiano ha raccolto solo due successi nelle successive 11 giornate ed ora si ritrova ben lontana dalla zona Europa. Un Bologna completamente perso, come lo dimostra il KO in rimonta subito contro il Genoa (3-2) nella giornata precedente nonostante l'iniziale doppio vantaggio. I Felsinei sono chiamati a portare a casa i tre punti per risalire la classifica ma bisogna tenere conto anche del fatto che i rossoblù negli ultimi 20 anni contro i rossoneri hanno vinto tra le loro mura solo una volta.

Discorso diverso vale per il Milan. Reduce dal deludente 1-1 contro la Roma, soprattutto per la prestazione in campo, i rossoneri sono chiamati a non sbagliare di nuova ora che l'Inter ha allungato il suo vantaggio ad 8 lunghezze. Una vittoria potrebbe consentire anche di tenere lontano proprio i giallorossi, ieri sconfitti in casa dell'Udinese. La sfida di questa sera inoltre sarà importante anche per dare continuità alle vittorie contro Como e Lecce delle ultime settimane. Il Diavolo in questa stagione ha perso molti punti contro squadre meno quotate ed ora è tempo di dimostrare di essere maturato anche da questo punto di vista. Anche perché, altrimenti, si rischia di compromettere la lotta per il tricolore.

Probabili formazioni — Con Holm ceduto alla Juventus, questa sera il suo posto verrà preso da Zortea. Skorupski è squalificato perciò la porta verrà difesa da Ravaglia. Rowe è leggermente in vantaggio su Bernardeschi e Cambiaghi ed a completare l'attacco ci sarà Castro, rientrato in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv.

Dall'altra parte, invece, Allegri dovrà fare a meno di Pulisic e Salaemaekers, oltre all'ancora indisponibile Gimenez. Ci sarà invece Nkunku con Loftus-Cheek al suo sostegno. Fofana ritrova una maglia in mediana. In difesa conferma di De Winter con Gabbia e Pavlovic, fuori Tomori. Tra i titolari si rivede anche Athekame.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri

Il pronostico di DDD — La sfida di questa sera vede i rossoneri favoriti, soprattutto per motivi di tradizione. Negli ultimi 20 anni il Diavolo ha perso solo una volta al Dall'Ara, ovvero nella scorsa stagione. Considerando pure il momento psicologicamente migliore rispetto al Bologna, un risultato pronosticabile potrebbe essere il 2. Però i Felsinei dispongono di un attacco che sa come pungere, motivo per cui la redazione consiglia GOAL per questa sera.