Cagliari, l’agente di Nandez confida: “Per lui gli occhi delle grandi”

L'agente di Nandez - Pablo Bentancur - ha voluto parlare del suo assistito ai microfoni de La Lazio Siamo Noi, approfondendo la questione mercato e dei derby che si potrebbero scatenare per lui: “Io non voglio fare nomi al momento, perché ho fatto una promessa. Ci sono un paio di società importanti in Italia, e dovrò lavorare sia per il giocatore, sia per il Cagliari, per recuperare l'investimento”.