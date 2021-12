Cagliari, Mazzarri: “I giocatori hanno anticipato il ritiro, mi fa ben sperare”

Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match col Torino in programma domani alle 20.45 alla Unipol Domus

Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa il Monday Night col Torino. Ecco le parole dell'allenatore dei sardi: "Strootman non si è allenato per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra; Ladinetti personalizzato; Rog e Walukiewicz continuano il loro percorso. Sono molto attento a ciò che succede nella mia squadra. Del Torino voglio ricordarmi le cose belle. È stata un’esperienza importante per me. Ora sono qui a Cagliari e voglio aiutare a uscire da questa situazione. Bremer è un ragazzo che ho fatto crescere io, ora è diventato un top. So che è un giocatore molto bravo. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro calcio, a impedire loro di giocare come vorrebbero, a creare palle gol. Speriamo di essere più fortunati stavolta. Credo che in questo momento, per quanto abbiamo espresso avremo potuto avere di più".

"I giocatori sono stati bravi, loro hanno anticipato la decisione del ritiro. Ho colto questa decisione con soddisfazione. Mi fa ben sperare riguardo domani. Li voglio concentrati e vogliosi di prevalere su una squadra forte come il Torino. Dobbiamo tentarle tutte, stando attenti ai dettagli. Pereiro? Non è facile in una situazione simile sperimentare qualcosa di diverso. Sono stati inseriti giocatori diversi dopo la partita con la Roma, mi dispiace avergli dato poche possibilità. Oggi l’ho visto molto bene in allenamento, lo tengo molto in considerazione".

"Qualcosa si è visto, i ragazzi hanno recepito alcuni meccanismi di gioco sia in fase difensiva che offensiva. Noi, per come la vedo io, dobbiamo ancora migliorare in alcune situazioni in fase difensiva. A Verona, ad esempio, abbiamo concesso delle palle gol che potevano essere evitate. Dobbiamo migliorare nella solidità difensiva, nel non concedere troppo. Vorrei un altro clean sheet. Il gol lo abbiamo quasi sempre fatto, ne abbiamo presi un po’ troppi. Deve esserci un equilibrio. A Verona abbiamo creato qualcosa, c’erano dei presupposti, ci è mancata la zampata vincente. A Sassuolo ne abbiamo fatto due. Ci serve un pizzico di fortuna: concedere meno ed essere più solidi. Difesa a tre o a quattro? Juric non ha bisogno di sapere le cose prima della partita. Al di là del tre o del quattro, tanti giocatori hanno in teoria una condizione di alto livello. È cambiato il meccanismo. 3-4-2-1? Guardate le posizioni di Keita e Nandez: eravamo già un pochino in quel modulo. Nandez è facilmente adattabile, l’ho fatto con l’Atalanta. Ci sarà la possibilità di rivederlo. Non ci possiamo permettere di non fare finali in questo momento. Spero nella vittoria domani. Con i tifosi dobbiamo essere un blocco unico".