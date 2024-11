Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Camarda dal 1°

L'anticipo delle 18 fra Cagliari e Milan segna uno spartiacque importante per entrambe le squadre: gli isolani per allungare la distanza dalla zona retrocessione, mentre i rossoneri devono mantenere la scia delle posizioni europee. Il Milan, viene dalla vittoria magica in trasferta a Madrid, mentre il Cagliari ha perso l'ultima partita in casa della Lazio di Baroni