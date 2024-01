Cagliari, Ranieri: “Ragazzi così non va, troppi errori, dobbiamo migliorare”

Anti-vigilia di Cagliari-Bologna, con Ranieri che ritrova Thiago Motta suo e giocatore all'Inter, In campo in Sardegna domenica alle 15.00.

Matteo Minotti

Seconda sfida tutta rossoblu per il Bologna. Prima il Genoa e ora la trasferta a Cagliari. Ad attendere la squadra di Thiago Motta, un Cagliari che non vince dall'11 dicembre scorso, in casa contro il Sassuolo.

Parola a Ranieri

Le prime considerazioni del tecnico dei sardi: "Arriva il Bologna che non solo è quinto ma è una delle squadre che ha fatto più punti rispetto all'anno scorso, complimenti alla società, a Motta che li sta facendo giocare molto bene, è la prima squadra italiana per numero dei passaggi nella propria metà campo, loro cercano di addormentarti con la rete dei passaggi per poi infilarti. Quando tu riesci a prendere palla ti vengono subito ad aggredire, dovremo stare molto attenti, noi dobbiamo migliorare, abbiamo preso 32 gol, troppi per i miei gusti, dobbiamo essere più pratici, così non va bene, la Serie A è troppo importante".

Ancora Ranieri: "Siamo lì, ci sono diverse squadre, nessuna di noi è sicura di essere salva, sarà una lotta senza quartiere, noi non possiamo fare mercato se non vendiamo qualcuno, per cui dobbiamo stare compatti, metterci l'elmetto e lottare, c'è poco da fare, questo è. Pavoletti e Petagna? Possono giocare insieme, li ho anche messi dall'inizio, domani sera tirerò le mie conclusioni, vediamo. La compattezza? Si trova lavorando, parlando con i ragazzi, non è che ci vogliono le alchimie, bisogna dire ai ragazzi dove migliorare, singolarmente, entrando nella testa dei ragazzi e noi non dobbiamo più concedere i gol facili che stiamo prendendo".

Sul Bologna: "So che mancandogli Zirkzee a loro manca un campione, giocatore immenso, complimenti a chi l'ha scelto. Oristanio? E' out, non può esserci. Pereiro? Adesso recuperando tutti gli effettivi dobbiamo vedere, con lui sono arrabbiato perchè ha colpi eccellenti, è un buonissimo giocatore, ma ha ritmi non adatti al calcio italiano, è un peccato, a me piace tantissimo come giocatore, devo magari trovare la partita adatta per farlo giocare. La difesa? A Lecce abbiamo fatto una buona partita in un ambiente caldo, bello, difficile, contro una squadra che ha fatto un grandissimo girone d'andata. Sono contento della squadra, ma non dobbiamo commettere errori di lucidità".

Su Nandez: "Ci ho parlato e gli ho detto a me non interessa del tuo contratto, a me interessa che Nahitan dia sempre tutto e lui lo fa, carica la squadra, a volte è poco tattico, ma quando lui sgasa ci deve essere chi copre per lui. Mercato estivo? Vivo alla giornata, penso al Bologna, posso entrare in discorsi tecnici e di spogliatoio, non economici. Pensando al Bologna, mancano molte pedine in attacco, in effetti siamo in emergenza".

