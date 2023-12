Cagliari, Ranieri: “Anche con l’Empoli ci sarà da soffrire…”

Ranieri sui singoli: "Ci alleneremo anche il primo dell'anno, sarebbe simpatico andare avanti anche in coppa Italia, magari ci riusciamo, speriamo bene, per il momento toccando ferro stiamo tutti bene. Deiola? Petagna? Li vedo sempre super motivati, così come Mancosu e tutti gli altri. E' un gruppo che non devo sollecitare e che non posso rimproverare, sono tutti grandi professionisti e sono tutti attaccati alla maglia, Nandez? Ha avuto delle occasioni e le ha sbagliate ma lui non è un goleador, credo che di gol ne abbia fatti pochi in carriera, è un giocatore generosissimo, non è in crisi assolutamente, speriamo che altre volte riesca a far gol. Nandez è concentrato, entra su tutti i palloni, in tutti gli allenamenti è sempre uguale, non mi lascia mai nessun dubbio, vuole questa salvezza e va benissimo così. Prati? Tutto bene, siamo contenti Jankto? In assenza di Makoumbou potrebbe essere lui la soluzione, l'atteggiamento di tutti è un buon segnale, lui sta attraversando un buon periodo, spinge come tutti". Luvumbo e la coppa d'Africa: "Lo perdiamo ed è un peccato, lui ci dà sempre la possibilità di cambiare la partita, buon per lui, è un nazionale, spero che non si infortuni. Mancosu? Sta bene, si allena bene, è recuperato dal problemino al ginocchio, lo tengo sempre in considerazione. Hatzidiakos? L'ho visto in Francia-Grecia e ha fatto una partita eccellente contro grandi avversari, a Verona ha fatto una buona gara anche se non sempre riesce ad eccellere e questo a lui spiace".