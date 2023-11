Cagliari, Ranieri: “Dobbiamo lasciarci alle spalle errori che in B non facevamo”

Il tecnico del Cagliari e gli umori dei giocatori legati alle sue scelte: “Meglio avere gente arrabbiata perché non gioca. Se uno non è arrabbiato vuol dire che non gliene frega niente".

Redazione Derby Derby Derby

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Genoa di domenica 5 novembre alle 15.00.

Dopo la Coppa Italia...

Entrambe le squadre si sono qualificate agli ottavi di finale di coppa Italia, il Genoa vincendo in casa contro la Reggiana e il Cagliari andando a fare l'impresa a Udine. Le parole di mister Ranieri: "Le due vittorie consecutive? Aspettiamo domenica per vedere se è cambiato qualcosa, stiamo lavorando bene e siamo consapevoli. A Udine grande prova e abbiamo voluto portare a casa la qualificazione. Adesso il Genoa, una signora squadra. Siamo preparati bene, mentalmente i ragazzi vogliono giocare e ci provano fino all’ultimo secondo, anche in allenamento. Nelle partitelle che facciamo qui non mi interessa chi vince, mi interessa vedere come esce dal campo quella che perde. Dobbiamo migliorare molto in difesa perché commettiamo errori che non commettevamo in Serie B l’anno scorso”.

Sui singoli: "Non ho mai abbandonato nessun mio giocatore a disposizione. Pereiro ha qualità innate eccellenti e piano piano sta entrando nella mia mentalità di sacrificarsi e non mollare mai, Io non posso dirgli con il piede che ha se metterla a destra o a sinistra, lo sa lui perchè ha una grande conoscenza tecnica e tattica. Petagna ha fatto una gran partita giocando 120 minuti e correndo 13km. E’ sulla strada buona ma non è ancora al 100%, lui come Shomurodov stanno facendo cose buone, tentano di fare quello che chiedo. Mancosu e Lapadula stanno bene, Di Pardo vedremo un pò ma probabilmente c’è stata una contrattura".

In Sardegna arriva il Grifone: "Sappiamo che il Genoa è una grande squadra, Gilardino ha cambiato tutto. Abbiamo massimo rispetto e dobbiamo fare una grande gara. Non dobbiamo fermarci, abbiamo fatto due risultati positivi con il supporto magnifico dei nostri tifosi. Mi sono stufato di prendere gol, non è possibile che chi si debba salvare prende sempre gol. Retegui è un grande giocatore, ha una rapidità di esecuzione notevole. Però il Genoa ha un grande centrocampo e Gudmundsson ha una grande condizione, degli ultimi 5 gol ne ha fatti 4 lui”.

