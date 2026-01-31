Cagliari-Verona: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Gianmarco Inguscio Collaboratore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 16:02)

Cagliari-Verona si sfideranno in occasione della ventitreesima giornata di Serie A, sabato 31 gennaio presso lo stadio Unipol Domus. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. I padroni di casa puntano a fare un ulteriore passo in avanti in chiave salvezza, mentre gli ospiti sono costretti a rimediare ad una classifica che attualmente li vede in coda al gruppo. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Cagliari-Verona, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La situazione delle due squadre — Il Cagliari si trova in dodicesima posizione in classifica e vanta 23 punti. Nelle ultime cinque partite ha conquistato 7 punti grazie al pareggio sul campo della Cremonese e le ultime due vittorie contro Juventus e Fiorentina che hanno permesso alla formazione di Pisacane di fare un importante passo in avanti in chiave salvezza. Da annotare anche le sconfitte con Milan e Genoa rispettivamente prima e dopo il pari con la Cremonese, ma sono state già dimenticate grazie all'andamento dei sardi nelle ultime gare.

Il Verona invece vive una situazione tanto delicata quanto complicata. La classifica di Serie A li vede all'ultimo posto con 14 punti. Tuttavia, il primo posto fuori dalla zona rossa, attualmente occupato dal Lecce, dista appena 4 lunghezze. I rossoblù sono chiamati ad un cambio di marcia per conquistare i punti necessari al raggiungimento dell'obiettivo. Nelle ultime cinque partite, hanno prima pareggiato sul campo del Napoli, poi rimediato le sconfitte con Verona e Bologna, prima di pareggiare nuovamente contro la Cremonese. Infine, nell'ultima sfida di campionato, è giunta la dodicesima sconfitta stagione contro l'Udinese.

Probabili formazioni di Cagliari-Verona — Pisacane dovrà ancora fare a meno di Belotti, Felici, Deiola e Folorunsho. Quanto a chi scenderà in campo nessun dubbio, fatta eccezione per il ballottaggio tra Zé Pedro e Zappa, con il primo che parte favorito. Gaetano avanzerà per sostenere la coppia d'attacco composta da Esposito e Kikicsoy. Qualche dubbio in più invece per Zanetti. Ebosse e Valetini si contendono una maglia da titolare, ma Ebosse dovrebbe partire dal 1'. Medesima situazione anche per Serdar e Niasse. Gagliardini in cabina di regia, mentre Sarr e Orban saranno i riferimenti offensivi.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kikicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane

Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Bradaric, Serdar, Gagliardini, Bernade, Frese; Sarr, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti