Da Capello ad Ancelotti passando per il leggendario Di Bartolomei: quanti doppi ex fra Milan e Roma che si sfideranno in Coppa Italia

Giorgio Trobbiani 4 febbraio 2025 (modifica il 4 febbraio 2025 | 16:13)

Il calcio italiano ha visto nel corso degli anni una serie infinita di giocatori e allenatori che hanno indossato le maglie e calcato le panchine sia del Milan che della Roma, due tra le squadre più iconiche e storiche della Serie A. Questo articolo esplora i percorsi di questi "doppi ex", personaggi che hanno lasciato un'impronta indelebile in entrambe le città.

— AS Roma (@OfficialASRoma) February 4, 2025

Gli Anni '50: L'Inizio di una Tradizione — Il viaggio inizia negli anni '50, con figure leggendarie come Gunnar Nordahl e Juan Alberto Schiaffino. Nordahl, noto per essere stato uno dei più grandi goleador della storia del Milan, ha concluso la sua carriera a Roma, lasciando comunque il segno. Anche Schiaffino, dopo aver brillato a San Siro, ha trovato gloria e affetto tra i tifosi giallorossi.

Gunnar Nordahl, bomber leggendario della storia della Serie A

Gli Anni '70 e '80: Eroi di Due Mondi — Negli anni '70 e '80, il fenomeno dei doppi ex ha visto protagonisti come Pierino Prati, Aldo Maldera, e Agostino Di Bartolomei. Pierino Prati è rimasto nel cuore dei tifosi milanisti per la sua tripletta nella finale di Coppa dei Campioni del 1969 contro l'Ajax, ma ha anche conquistato i tifosi romani con le sue prestazioni negli anni '70. Aldo Maldera, nato a Milano e cresciuto nel Milan, ha vinto due scudetti con i rossoneri prima di trasferirsi alla Roma, dove ha contribuito al trionfo del campionato del 1983, diventando un simbolo di romanità. Agostino Di Bartolomei, simbolo di un calcio romantico, ha vissuto la sua carriera con la Roma prima di passare al Milan, dove però non ha trovato lo stesso successo.

Gli Anni '90 e '00: Nuovi Campioni — Carlo Ancelotti rappresenta uno dei doppi ex più celebri. Ha vinto tutto con il Milan sia da giocatore che da allenatore, mentre con la Roma ha conquistato lo scudetto del 1983. Fabio Capello ha avuto un impatto significativo su entrambe le squadre sia come giocatore che come allenatore. Con il Milan ha vinto numerosi titoli, mentre alla Roma è riuscito forse nell'impresa più grande da allenatore del club capitolino: la vittoria dello scudetto del 2001. Cafù è poi l'esempio perfetto di un calciatore che ha dato tutto per entrambe le squadre. Dopo anni di successi con la Roma, ha continuato a vincere con il Milan, diventando uno dei terzini più amati di sempre. Ancora oggi, i fan calcistici provano una stima davvero trasversale per il pendolino brasiliano.

Carlo Ancelotti ai tempi della Roma dello Scudetto

Il Nuovo Millennio: Da Mexes a Florenzi — Philippe Mexes ha difeso la maglia della Roma per sette anni, diventando un pilastro della difesa, prima di trasferirsi al Milan dove ha continuato a dimostrare, iconica la sua rete in Champions League in rovesciata da fuori area. Alessandro Florenzi, nato giallorosso, ha vissuto momenti indimenticabili con la Roma prima di passare al Milan, dove è stato uno dei co-protagonisti dello scudetto del 2022.

Milan e Roma, una storia infinita di doppi ex — Non solo giocatori, ma anche allenatori hanno segnato la storia di entrambe le squadre. Nils Liedholm, noto come "Il Barone", ha portato lo scudetto alla Roma nel 1983 e ha avuto grandi successi anche con il Milan. Altri nomi come Vincenzo Montella e Fabio Capello (menzionato anche precedentemente) hanno avuto esperienze significative su entrambe le panchine. Anche se non tutti i doppi ex hanno lasciato un'impronta memorabile, come nel caso di alcuni giocatori che sono passati da una squadra all'altra con minor impatto, la loro presenza ha comunque contribuito a intrecciare le storie di queste due grandi squadre. La storia dei doppi ex tra Milan e Roma è un capitolo affascinante del calcio italiano. È una narrazione di passione, tradimento, redenzione e amore per il gioco. Questi giocatori e allenatori hanno vissuto due vite calcistiche, a volte contrastanti, ma sempre con l'obiettivo di lasciare un segno nel cuore dei tifosi, che sia sotto il Duomo o all'ombra del Colosseo.