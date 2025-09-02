Inizia nel migliore dei modi la stagione di Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è stato convocato da Tuchel per i prossimi impegni dell'Inghilterra.

Giammarco Probo 2 settembre - 16:07

Dopo le due prestazioni contro la Cremonese e la vittoria di Lecce, il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek è stato convocato da Tuchel per le prossime gare dell'Inghilterra. L'ultima convocazione del centrocampista ex Chelsea risale al 2018. Peraltro nella lista ufficiale dell'allenatore il centrocampista rossonero è l'unico a giocare nel campionato italiano.

I convocati di Tuchel per i prossimi appuntamenti dell'Inghilterra — Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Ruben Loftus-Cheek (Milan)

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona, in prestito dal Manchester United) Ollie Watkins (Aston Villa)

Le statistiche di Loftus Cheek con la maglia della nazionale inglese — Loftus-Cheek sta beneficiando della cura Allegri. Dopo due giornate il Milan ha già perso una sfida, vero, ma ci sono ampi margini di miglioramento per i rossoneri. Il centrocampista inglese, tra l'altro, ha le carte in regola per affrontare questa stagione nel segno della continuità rispetto allo scorso campionato.

Con l'Inghilterra Loftus-Cheek è stato convocato per la prima volta con l'Under-19, nel 2013. Con questa rappresentativa ha collezionato una manciata di presenze, sufficienti però per superare il gradino e ottenere la telefonata dall'Under-21. La prima convocazione con la Nazionale maggiore, invece, è arrivata nel 2017, soltanto un anno prima dall'ultima volta in cui ha indossato la divisa dei Tre Leoni. Il centrocampista del Milan, infine, non ha mai segnato "tra i grandi" e proverà a sbloccarsi proprio nei prossimi impegni.