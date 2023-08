Chiusura mercato, giornata cruciale: salta la conferenza pre-partita di Palladino

La consueta conferenza stampa della vigilia del match, in questo caso Atalanta-Monza di sabato 2 settembre, domani non vedrà protagonista mister Raffaele Palladino.

Nessuna polemica o voglia di non trattare argomenti specifici, ma solo una decisione trasparente dettata dal fatto che domani sarà una giornata mediaticamente impegnativa essendo l'ultimo giorno di calciomercato estivo, e la conferenza stampa rischierebbe di passare in secondo piano.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo le indicazioni della Lega Serie A, la conferenza stampa pre partita non è assolutamente obbligatoria, tant'è vero che già alcuni club spesso la by passano. Dunque, durante la stagione potrà capitare ancora.

