Ciao Monza, le dimissioni del ds Filippo Antonelli: al suo posto Michele Franco

Filippo Antonelli non è più il direttore sportivo del Monza: le sue dimissioni sono arrivate nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 novembre. Al suo posto la società ha promosso il club manager 37enne Michele Franco, ex difensore, anche con la maglia del Monza 2019-20. Filippo Antonelli, che lascia “dopo un cordiale colloquio” con l’amministratore delegato Adriano Galliani, a sua volta, Antonelli (cognome importante nella tradizione del Monza, visti i precedenti di Roberto Dustin Antonelli e di suo figlio Luca) era stato calciatore del Monza tra il 1996 ed il 1998.

Il ds in uscita era già dietro la scrivania del club brianzolo, prima dell’acquisto da parte di Fininvest. In seguito ha collaborato con Galliani in tutte le successive campagne di rafforzamento. Colpi come Mota Carvalho e Carlos Augusto, sono stati fatti su sua ispirazione. Antonelli è comunque un dirigente ben considerato, al di fuori del Monza la cui forza trainante sul mercato resta Galliani. Una squadra importante, in Italia o all'estero, sarà presto la nuova destinazione del ds. Antonelli ha voluto comunicare tutto prima a Galliani e poi il club ha diramato la nota ufficiale, senza alcun tipo di polemica.