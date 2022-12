Ciofani e Buonaiuto scatenati: la Cremonese ne fa 7 in amichevole…

"Vogliamo migliorare a cominciare dalla gara contro la Juventus dove ce la metteremo tutta per dimostrare di non essere battuti in partenza. Vogliamo raggiungere un obiettivo importante“, dopo queste parole dal profumo di salvezza di Ariedo Braida, la sua Cremonese è scesa in campo, presso il Centro “Amadio Soldi” per un test amichevole contro il Desenzano. Un’occasione importante per i grigiorossi che vogliono centrare il prima possibile la prima vittoria in Serie A, ma anche per i gardesani che hanno potuto disputare un allenamento diverso con l’obiettivo di preparare al meglio le ultime due sfide del 2022 contro Varesina e Seregno nel girone D di Serie D dove la squadra bresciana è quartultima in classifica.