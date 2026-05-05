La Serie A anche quest'anno sta ormai volgendo al termine, ma nelle prossime giornate sono previsti comunque dei derby emozionanti che possono certamente incidere sulla classifica finale. Considerando quanto una stracittadina possa essere tesa e imprevedibile, per chi desidera scommettere su queste sfide ad alta intensità agonistica è sempre utile consultare quote e analisi degli esperti. Per questo motivo abbiamo testato i migliori siti di scommesse per italiani consigliati da Calcioefinanza.it e abbiamo constatato che in Italia sono effettivamente i top per puntare e ottenere indicazioni utili su pronostici e quote. In questo scenario, infatti, le rivalità cittadine e regionali diventano veri e propri snodi della stagione. Questo non solo per il prestigio, ma anche per obiettivi concreti come l'Europa, la Champions e la salvezza.

Roma-Lazio: il derby della Capitale alla 37esima giornata

Il derby tra Roma e Lazio rappresenta da sempre una delle sfide più intense del calcio italiano e quello in programma alla 37esima giornata potrebbe avere un peso enorme soprattutto per i giallorossi. Se la Roma dovesse mantenere continuità prima di questa sfida, quest'ultima potrebbe incidere direttamente sulla corsa alla qualificazione europea. Dal punto di vista storico il bilancio complessivo è abbastanza equilibrato: la Roma,

che ha vinto di misura l’ultima stracittadina

, ha leggermente più vittorie nei derby di Serie A, ma negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’alternanza piuttosto costante. Nelle ultime 10 sfide ufficiali, in questo senso, si registrano risultati distribuiti tra vittorie romaniste, laziali e alcuni pareggi, a conferma dell’imprevedibilità di questo derby. In termini di quote indicative osservabili sui principali siti di scommesse, si nota spesso un sostanziale equilibrio. La Roma risulta essere leggermente favorita intorno a 2.30 e 2.50, la Lazio è tra 2.80 e 3.10 e il pareggio è quotato tra 3.00 e 3.30.

Torino-Juventus: il derby della Mole

Il derby della Mole tra Torino e Juventus è un’altra sfida che può avere un peso rilevante soprattutto se la qualificazione alla Champions League non sarà ancora decisa all’ultima giornata. Storicamente la Juventus domina nettamente il confronto diretto, considerando il fatto che oltre il 65% di vittorie è dei bianconeri nei derby di Serie A e che il Torino ha vinto raramente negli ultimi decenni. Anche qui, le quote indicative riflettono ancora la superiorità storica della Juve, ma con margini ridotti rispetto al passato. La squadra di Luciano Spalletti,

subentrato ad Igor Tudor ad inizio stagione

, è la favorita tra 1.70 e 1.95, il Torino è quotato tra 3.80 e 4.50 e il pareggio è tra 3.20 e 3.60. Queste cifre mostrano come il gap si sia leggermente ridotto, soprattutto tenendo conto del rendimento un po' più organizzato del Torino nelle ultime stagioni.

Como-Cremonese: il derby lombardo tra favola e lotta salvezza

Il derby tra Como e Cremonese, previsto anche questo all’ultima giornata, rappresenta uno degli incroci più intriganti soprattutto per le possibili implicazioni sia nella lotta salvezza sia in quella per posizioni molto più ambiziose come quelle valide per la Champions. La Cremonese potrebbe arrivare a questa sfida con la necessità di salvarsi con le unghie e con i denti, mentre il Como sarà chiamato a dimostrare di essere qualcosa di più di una semplice rivelazione stagionale. Dal punto di vista dei precedenti si registra un equilibrio storico nelle sfide tra le due squadre anche se molti confronti sono avvenuti in categorie inferiori. Le quote indicative sui siti di scommesse mostrano infatti un equilibrio marcato, spesso influenzato dalla classifica al momento della gara. Il Como è quotato tra 2.20 e 2.60, la Cremonese tra 2.70 e 3.20 e il pareggio tra 3.00 e 3.40. In questo caso, più che il valore tecnico puro saranno determinanti motivazioni e pressione psicologica.