Tantissimi falli, due espulsioni e una sola rete, quella che basta alla Roma per portare a casa il derby della Capitale. La cronaca della sfida dello Stadio Olimpico.

Luca Paesano Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 15:08)

È della Roma il 186esimo derby della Capitale della storia: allo Stadio Olimpico, i giallorossi si impongono con il risultato di 1-0 sulla Lazio e portano a casa 3 punti importantissimi. Decide la rete di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo. Di seguito, la cronaca della partita.

Lazio-Roma, la cronaca del primo tempo — Che sia un derby lo si capisce fin dalle primissime battute, con i giocatori di entrambe le squadre che non si risparmiano in nessun contrasto. Gli animi sono caldissimi ed è la Roma a provare ad affacciarsi per prima dalle parti di Provedel. Al 13', la Lazio deve rinunciare a Dele Bashiru per un problema muscolare. Al suo posto entra Belahyane, che ha sul suo mancino la prima occasione della gara: la conclusione dal limite sibila poco alta.

Ancora la Lazio pericolosa intorno alla mezz'ora, prima con una conclusione di Zaccagni parata da Svilar e poi con un colpo di testa alto di Romagnoli sul successivo corner. Due minuti dopo, un'ottima combinazione libera Rovella sulla destra, che si inserisce in area e la crossa bassa sul secondo palo dove per centimetri non arriva Zaccagni.

Al 38' si sblocca il derby. Nuno Tavares perde clamorosamente un pallone al limite dell'area. Ne approfitta Soulé, che gli strappa il pallone e serve Pellegrini, che piazza la sfera all'angolino per l'1-0 della Roma. Sul finale di primo tempo i giallorossi vanno vicinissimi al raddoppio con un cross tagliente di Angelino, sfiorato da Manu Kone, che arriva a Rensch tutto solo sul secondo palo: il tiro viene respinto da Provedel.

Derby della Capitale, la cronaca del secondo tempo — La prima occasione della ripresa è per i giallorossi, con Pellegrini che libera Angelino con bel cambio di gioco e lo spagnolo che arriva a calciare dall'interno dell'area di rigore: Provedel devia ancora in angolo. Al 54' la Lazio spreca clamorosamente l'occasione del pareggio, con Boulaye Dia che si invola in campo aperto approfittando di un'uscita a vuoto di Mancini. l'attaccante senegalese arriva a tu per tu con Svilar e spedisce incredibilmente alto.

Al 75' altra grande occasione per i biancocelesti, costruita questa volta sulla fascia sinistra con l'inserimento di Romagnoli alle spalle di Celik. Il centrale della Lazio scarica su Castellanos, che se la porta sul destro e piazza a giro sul secondo palo: pallone fuori di un soffio. Risponde la Roma cinque minuti dopo, con una conclusione di Baldanzi di poco larga.

All'86' i biancocelesti restano in dieci uomini per l'espulsione di Belahyane, che perde la testa e affonda i tacchetti sul polpaccio di Manu Koné. Al 90' la Roma prova a chiudere i giochi in ripartenza sull'asse Dovbyk-Baldanzi, ma la conclusione dell'ucraino termina sull'esterno della rete. La Lazio prova l'assalto finale e va ancora una volta vicinissima al pari con una conclusione dalla distanza di Cataldi che si stampa sul palo. Nei minuti di recupero si scaldano gli animi e viene anche espulso Guendonzi, ma dopo sei minuti di recupero Sozza fischia la fine. Vince la Roma 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini.