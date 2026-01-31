derbyderbyderby calcio italiano serie a Como-Atalanta: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Como-Atalanta: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.
Como-Atalanta si sfideranno in occasione della ventitreesima giornata di Serie A, domenica 1 febbraio presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 15:00. I padroni di casa vogliono restare tra le posizioni di vertice della classifica per conquistare un posto in Europa. Gli ospiti, inseguono a distanza ravvicinata e concorrono per lo stesso obiettivo. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Como-Atalanta, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre

Il Como sta vivendo un periodo di forma smagliante. Dopo i successi di fila contro Lazio, Torino e Fiorentina si trova in sesta posizione con 40 punti ad appena tre lunghezze di distanza dal quarto posto attualmente occupato dalla squadra della capitale. Precedentemente a questi successi, la squadra di Fabregas aveva rimediato il pareggio casalingo sul Bologna e la sconfitta contro il Milan, sempre al Sinigaglia. Risultati ormai ampiamenti superati dai lariani che adesso puntano a conquistare tre punti anche contro l'Atalanta.

Como-Atalanta: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
BERGAMO, ITALY - OCTOBER 28: Ederson dell'Atalanta BC compete per la palla con Christopher Nkunku dell'AC Milan durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e AC Milan alla New Balance Arena il 28 ottobre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'Atalanta di Palladino invece occupa il settimo posto e vanta 35 punti. Dopo un inizio di stagione in salita, ora, i bergamaschi non si nascondono più e puntano a piazzarsi nelle zone di vertice. Nelle ultime gare di campionato hanno conquistato soltanto successi, fatta eccezione per il pareggio sul campo del Pisa. Tornando alle vittorie, i nerazzurri hanno battuto la Roma, il Bologna e il Torino prima del pareggio con il Pisa. Successivamente, nella scorsa giornata di Serie A hanno battuto con un pesante 4-0 il Parma. Pertanto, visti i risultati di entrambe le compagini lo spettacolo è assicurato.

Probabili formazioni di Como-Atalanta

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

