L'attaccante dei lariani sta vivendo un ottimo periodo di forma insieme ai suoi compagni. Ai microfoni di Sportweek ha raccontato alcuni dettagli sulla sua carriera.

Se il Como di Cesc Fabregas sta vivendo un periodo di forma smagliante e si trova in piena lotta per un posto in Europa, è anche grazie ai numerosi talenti che giocano a due passi dal lago di Como. "Nico Paz è il primo dell'elenco, ma lo seguono senza indugi anche Baturina, Addai, Diao, Caqueret". Con queste parole l'attaccante di nazionalità greca Anastasios Douvikas, racconta ai microfoni di Sportweek l'attuale esperienza in maglia biancazzurra.

Non solo, perché il numero 11 dei lariani afferma: "A questa squadra piace giocare con il pallone tra i piedi e il nostro sistema di gioco offensivo richiede tecnica. E la tecnica resta fondamentale in questo gioco". L'attaccante è in Italia dalla scorsa stagione e nelle precedenti esperienze calcistiche in Liga con il Celta Vigo, ha giocato contro Barcellona e Real Madrid. In merito a questo, il classe '99 ha aggiunto alcuni dettagli.

Como, le parole di Douvikas sull'esperienza in Spagna — Douvikas ha indossato la maglia del Celta Vigo nelle stagioni 2023-24 e 2024-25 realizzando 18 gol. In merito agli anni in Spagna ha affermato: "Giocare con il Celta Vigo e contro il Barcellona e il Real Madrid mi ha aiutato a crescere molto. Ho imparato ad affrontare squadre come Inter o Napoli e poi essere allenato da Rafa Benitez mi ha insegnato parecchio".

Poi manda parole al miele anche nei confronti di Cesc Fabregas: "Lui è una delle ragioni che mi hanno convinto a venire qui al Como. Abbiamo la stessa etica del lavoro, oltre che la stessa passione e mi aiuta tanto anche a capire le differenza tra il calcio spagnolo e quello italiano. Qui in Italia si pensa tanto al risultato, diventa quasi un'ossessione". Attualmente l'attaccante greco ha collezionato 21 presenze condite da 6 gol e sta trascinando il reparto offensivo dei lariani insieme ai suoi compagni. "Questo è il mio momento migliore, sia dal punto di vista calcistico sia personale. Sono felice di giocare in Italia, mi piace davvero".