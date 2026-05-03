Ieri si è giocata Como Napoli, una partita equa ma dal peso specifico ben diverso per le due squadre: la lotta al secondo posto per gli azzurri, spettatori di un campionato indirizzato verso l’Inter e un piazzamento Champions storico invece per i lariani. In panchina, Fabregas e Conte si sono neutralizzati a vicenda, dando vita a una gara bloccata in cui nessuna delle due è riuscita a imporsi negli ultimi metri. Il risultato finale, uno 0-0 senza reti, assegna un punto per parte ma lascia i lariani a fare i conti con una classifica che ora impone riflessioni e attenzione per il prosieguo della stagione. A fare il punto della situazione sul futuro di Nico Paz è il tecnico Cesc Fabregas, che rimette tutto in gioco, non certo della partenza del fuoriclasse per ritornare al Real Madrid.

Hojlund, Ramon e Nico Paz nel match tra Como e Napoli. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Fabregas

Nella stagione attuale, Nico Paz si è confermato come uno dei protagonisti del, mostrando continuità e crescita sia in termini realizzativi che di gioco. Il trequartista argentino ha collezionato circa 30 presenze in, mettendo a referto 11 gol e 6 assist.

LE PAROLE SUL POSSIBILE ADDIO DI NICO PAZ -"Qui nessuno ha detto che andrà via. Lo dici te che andrà via, sicuramente non è il momento adatto per parlarne, mancano tre partite, per noi è un giocatore importante e vogliamo tenerlo con noi. A fine stagione vedremo il tutto, ad oggi siamo concentrati a raggiungere il nostro obiettivo stagionale".

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L'occasione di Roma e Juve

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Laguidata daattraversa un periodo complicato: non vince dal 25 febbraio, quando uscì sconfitta nel ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray. Nonostante il momento negativo, i bianconeri restano davanti aldi due punti e, nella sfida odierna contro ungià condannato alla retrocessione, hanno l’occasione di allungare fino a +5. La, invece, scenderà in campo lunedì e punterà al sorpasso sui lariani per conquistare il quinto posto, ma dovrà vedersela con unain ottima condizione.