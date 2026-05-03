Tra voci di mercato e smentite, Fabregas raffredda le ipotesi sull’addio di Nico Paz mentre la corsa alla Champions resta il vero snodo per il futuro del giocatore.
Como, una canzone per Nico Paz: ecco l'altra versione di Je so' pazzo
Ieri si è giocata Como Napoli, una partita equa ma dal peso specifico ben diverso per le due squadre: la lotta al secondo posto per gli azzurri, spettatori di un campionato indirizzato verso l’Inter e un piazzamento Champions storico invece per i lariani. In panchina, Fabregas e Conte si sono neutralizzati a vicenda, dando vita a una gara bloccata in cui nessuna delle due è riuscita a imporsi negli ultimi metri. Il risultato finale, uno 0-0 senza reti, assegna un punto per parte ma lascia i lariani a fare i conti con una classifica che ora impone riflessioni e attenzione per il prosieguo della stagione. A fare il punto della situazione sul futuro di Nico Paz è il tecnico Cesc Fabregas, che rimette tutto in gioco, non certo della partenza del fuoriclasse per ritornare al Real Madrid.
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Le dichiarazioni di FabregasNella stagione attuale, Nico Paz si è confermato come uno dei protagonisti del Como, mostrando continuità e crescita sia in termini realizzativi che di gioco. Il trequartista argentino ha collezionato circa 30 presenze in Serie A, mettendo a referto 11 gol e 6 assist.
LE PAROLE SUL POSSIBILE ADDIO DI NICO PAZ -"Qui nessuno ha detto che andrà via. Lo dici te che andrà via, sicuramente non è il momento adatto per parlarne, mancano tre partite, per noi è un giocatore importante e vogliamo tenerlo con noi. A fine stagione vedremo il tutto, ad oggi siamo concentrati a raggiungere il nostro obiettivo stagionale".
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L'occasione di Roma e JuveLa Juventus guidata da Spalletti attraversa un periodo complicato: non vince dal 25 febbraio, quando uscì sconfitta nel ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray. Nonostante il momento negativo, i bianconeri restano davanti al Como di due punti e, nella sfida odierna contro un Verona già condannato alla retrocessione, hanno l’occasione di allungare fino a +5. La Roma, invece, scenderà in campo lunedì e punterà al sorpasso sui lariani per conquistare il quinto posto, ma dovrà vedersela con una Fiorentina in ottima condizione.
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