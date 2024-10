Como-Parma, le formazioni ufficiali: panchina per Man, si rivede Almqvist dal 1′

L'ottava giornata di Serie A si apre con Como-Parma, con il Sinigaglia pronto ad ospitare la squadra di Fabio Pecchia.La formazione di Fabregas, reduce da una sconfitta per 3-1 contro il Napoli si trova attualmente a quota 8 punti, a due lunghezze di vantaggio dal Parma di Pecchia, ancora alla ricerca di una vittoria stagione in trasferta. Nella conferenza alla vigilia del match, l'allenatore dei crociati aveva dichiarato: "Siamo due squadre che vogliono giocare, in maniera diversa. Sabato sarà una bella partita perché sono due squadre che vogliono mettere sul campo le proprie qualità. Per certi versi è quello che è capitato a Bologna, affrontando una squadra che ha un’idea molto chiara e precisa. Ognuno se l’è giocata con le proprie armi e per vincere. Vedere la squadra giocare in questo modo, siamo oltre le nostre aspettative. La squadra non si è snaturata, affrontando avversari con strutture ed esperienze diverse, ce la siamo giocata. Abbiamo continuato a fare le cose che sappiamo fare, un po’ di rammarico c’è per le partite che dovevamo vincere. Il bilancio del campo dice che potevamo prendere qualcosa in più".