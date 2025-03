Venezia, Di Francesco: “Credo che il risultato sia giusto così”

Al Sinigaglia decidono Ikoné e Gytkjaer. Gli arancioneroverdi, al decimo pareggio in campionato, hanno diciannove punti in classifica dopo ventotto giornate…

Il decimo pareggio in campionato del Venezia arriva sul campo del Como di Cesc Fabregas . L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara del Sinigaglia in conferenza stampa: "Abbiamo giocato contro una squadra forte, il Como ha ottimo gioco e grandi giovani. Nel primo tempo ad armi pari, poi nel finale di primo tempo abbiamo anche avuto occasioni. Nel finale noi bravi e fortunati a trovare gol, credo risultato sia giusto così. Continuiamo a lavorare con intensità, voglia della squadra di fare risultati positivi. Dobbiamo sfruttare occasioni, oggi bravi".

"Oristanio? Io mi aspetto sempre qualcosa in più - spiega il tecnico arancioneroverde -. Dagli attaccanti mi aspetto sempre qualcosa in più. Oggi Venezia bravo ad andare a prenderli. Ci hanno creato difficoltà, abbiamo accettato la loro sfida nel duello uomo contro uomo. Fa parte del gioco, abbiamo interpretato le due fasi e sono soddisfatto.

Come vedo il cammino del Venezia verso la salvezza? Dobbiamo migliorare e provare a far male a tutte le squadre. Con le big abbiamo fatto meglio e dobbiamo sfruttare al meglio gli scontri diretti. Compatto il mio gruppo, oggi faccio i complimenti alla squadra per la compattezza mostrata".