Conte: “Io porto aspettativa, altri stanno preparando i fuochi d’artificio. De Bruyne? Attenzione…”

Antonio Conte commenta la partita contro il Lecce e parla anche del suo futuro in conferenza stampa

Lorenzo Maria Napolitano 14 marzo - 20:49

Il Napoli supera il Lecce per 2-1 tra le mura amiche e si porta a -9 dalla vetta, ancora occupata dall'Inter. In conferenza stampa Antonio Conte ha commentato la partita, che proietta la sua squadra verso una seconda metà di stagione che sembra più imprevedibile di quanto ci si potesse aspettare.

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Le dichiarazioni di Antonio Conte — SU BANDA - "Mi trovavo sulla sua stessa linea, ho visto che era a terra e ho pensato si fosse infortunato, poi ha messo la mano sul cuore e mi sono spaventato e ho chiamato i soccorsi".

SULLA PARTITA - "Nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa. C'è stata tutt'altra partita anche a livello di intensità. Il Lecce è una squadra allenata bene da Di Francesco, non era scontato. Noi dobbiamo continuare ad andare avanti come stiamo facendo. L'ingresso di De Bruyne? È stato fuori tanto tempo, non si può pensare che chi sia stato così tanto fuori possa rientrare e si accenda la lampadina, ma possono diventare anche un problema perché bisogna gestirli. Stiamo parlando di situazioni difficili: è inevitabile che debbano fare fatica, perché ci sono ritmi e intensità diverse. Io devo essere bravo, i ragazzi devono avere fiducia e devo prendere delle decisioni come quelle di oggi".

SU HOJLUND - "Ha delle situazioni in cui può migliorare, ha grandi margini di crescita. È cresciuto sotto altri aspetti, ad esempio come posizionarsi. Questa settimana è stato a casa perché ha avuto un virus intestinale, ma parliamo di un giocatore importante perché fa reparto. Deve rimanere umile, deve decidere lui dove vuole arrivare".

SUL FUTURO - "Ho firmato per tre anni qui al Napoli. Il club deve continuare a lottare per qualcosa di importante, speriamo di rigiocare la Champions League l'anno prossimo. Passa inosservata come cosa ma allenatori di altri club si mettono come obiettivo quello di raggiungere la Champions League, quindi figuriamoci se non dobbiamo porcelo noi come obiettivo, data anche la differenza di ingaggi. Ci incontreremo con il Presidente e faremo le valutazioni. So che io porto aspettativa, per i media, per le altre squadre".

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