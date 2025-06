“Contro ogni previsione”: Romelu Lukaku si gode la sua rivincita

L'arrivo di Lukaku al Napoli

Romelu Lukaku parla con il suo allenatore Antonio Conte durante la partita di Serie A tra Napoli e Parma allo Stadio Maradona (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Eppure, il suo arrivo all’ombra del Vesuvio non era stato accolto da tutti con entusiasmo. Dopo la cessione di Victor Osimhen, l’operazione per portare Lukaku in azzurro – fortemente voluta da Antonio Conte – era sembrata un rischio. Il tecnico, appena approdato a Napoli, aveva fatto un solo nome per l’attacco: quello dell’ex Inter, Chelsea e Roma. Le trattative con il club londinese, proprietario del cartellino, sono state tutt’altro che semplici, ma alla fine l’affare è andato in porto. Tra lo scetticismo generale.