Cremonese, Alvini: “La posta in palio è tanta, l’Empoli sa fare calcio”

La Cremonese è ospite domani alle 20,45 dell'Empoli di Paolo Zanetti, che è reduce dalla sconfitta in casa del Napoli. Dopo il significativo pareggio col Milan, l'allenatore Massimiliano Alvini presenta così il match nella conferenza stampa della vigilia: "È una partita importantissima, fondamentale. La posta in palio domani sera è tanta, abbiamo la possibilità di dare continuità a quello che abbiamo fatto sin qui. Domani partiremo tutti, poi in base alle situazioni che mi farà presente il nostro staff medico, che è straordinario, deciderò chi giocherà. Mi fido di loro. Sicuramente non ci saranno Radu e Chiriches, mentre Dessers si è allenato, torna disponibile e dovrebbe essere pronto per giocare. Non ho problemi perché so che chiunque scenderà in campo dei ragazzi risponderà presente. L'Empoli sa fare calcio, è un esempio di grande intelligenza calcistica e di formazione, sappiamo che è una squadra forte. Ma la Cremonese può essere un modello come l'Empoli in futuro, abbiamo grande rispetto per loro e domani ce la giocheremo. In ottica salvezza credo che loro abbiano qualcosa in più come la Salernitana, sono una grande squadra. Sarà una sfida importante".