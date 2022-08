Cremonese, Alvini: “Perdere così fa molto male, nulla da dire a Radu”

"Radu? E’ un portiere bravo - continua l'allenatore grigiorosso -, l’anno scorso è stato crocifisso per un errore, non si può distruggere un ragazzo. Oggi ha fatto una grande partita. Abbiamo giocato contro una squadra che, a parte Jovic, aveva gli stessi undici della scorsa stagione, noi abbiamo giocato in 10, abbiamo sfiorato il 3-2 con Dessers. Se capiamo di poter attaccare per far male, possiamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti".

"Non sono soddisfatto di niente - ha poi spiegato Alvini in conferenza stampa -, perché torniamo a casa con niente in mano. Giocavamo contro una grande squadra, scesa in campo con 9/11 dell'anno scorso e ci ha messo in difficoltà inizialmente, soprattutto dalla parte di Sottil. Però tutte le volte che avevamo la palla abbiamo avuto idea per far male anche noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, la Fiorentina ha avuto tante occasioni e la vittoria ci può stare, ma un pareggio non sarebbe stato uno scandalo. Cosa ho provato al 95'? Dispiacere per i miei calciatori e per i nostri tifosi. Prendere gol così lascia amarezza, avrei preferito perdere per un gol di Biraghi all'incrocio. Non è che non sono contento di niente, sono deluso dal risultato, che è poi è quello che fa la differenza. La differenza tra il vincere e il perdere è una palla che va dentro o fuori, quello cambia l’umore delle situazioni. Poi a livello di idee sono soddisfatto, ma alla fine devo raccogliere zero in una partita così e quello mi lascia il dispiacere grosso".