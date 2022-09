Cremonese, Alvini: “Questo punto significativo è un segno di partenza”

Allo Zini il match finisce senza reti. In tribuna presente Gianluca Vialli. I grigiorossi non conquistavano un punto in Serie A dal 5 maggio 1996, quando pareggiarono 1-1 con il Vicenza.

Davide Capano

Il primo punto in campionato della Cremonese arriva in casa contro il Sassuolo. L'allenatore Massimiliano Alvini ha commentato così il match ai microfoni di Dazn: "Radu è un grande, secondo me è stato dipinto male per un errore dell'anno scorso. A volte è un po' nel suo mondo, ma è simpaticissimo e noi lo stiamo crescendo. Ha numeri e qualità, poi è piacevole parlarci e questo è un punto a suo favore. Soddisfatto per questo punto? Questa è la crescita che la squadra deve fare in questo momento. Creiamo diverse situazioni, ma stiamo regalando qualcosa in queste situazioni, potremmo essere più cinici e concretizzare qualcosa in più. Ma questo è un punto significativo, per tutti noi e per Cremona. E' un segno di partenza. Lo accogliamo con la consapevolezza che ci siamo anche noi e diremo la nostra".

"Ogni allenatore - prosegue il mister grigiorosso - ha le sue fortune con i suoi calciatori. Noi possiamo determinare con le idee e il lavoro, ma sono importanti i calciatori, tutti, anche quelli che non giocano. Noi dipendiamo tanto da loro. Il rapporto è bello, poi discutiamo, è normale, ma i giocatori sono importanti. Perché ho messo Castagnetti? Ad un certo punto del secondo tempo facevamo fatica sugli inserimenti loro perché hanno più gamba e conoscenza. Abbiamo dunque messo Castagnetti per avere un palleggio maggiore, una gestione del possesso migliore. Zanimacchia stava andando in deficit e volevo avere maggiore qualità quando loro entravano. Abbiamo retto bene, portando a casa un risultato importante, dovevamo muovere la classifica. Vialli in tribuna? E' un grande. Mi piacerebbe salutarlo. Gianluca è un uomo di calcio, mi fa piacere sapere che era qui a vedere la partita. Poi era vestito di grigiorosso, tanta roba, uno spettacolo".

Anche il portiere della Cremo, Ionut Radu, ha parlato nel dopo-gara: "Portiamo a casa un punto importante, poteva arrivare prima ma ce lo teniamo stretto e ripartiamo da qua. Le critiche ricevute dopo l'errore all'esordio in campionato contro la Fiorentina? Non è stato difficile superarle, nel calcio succedono queste cose. E non ho avuto molto tempo neanche per pensarci, mi sono concentrato subito sulla gara successiva. Per dire, ho sentito di più l'errore di Bologna-Inter della passata stagione, sapete tutti perché. Ma ora sono tranquillo e mi vivo il presente".

Mentre Vlad Chiriches, ex della partita, ha dichiarato: "Siamo un po' scontenti per non aver ottenuto la vittoria, abbiamo fatto però una bella partita in cui è mancato il gol prendiamo le cose positive e guardiamo avanti. Non aver preso gol ci dà fiducia, speriamo di poter migliorare sempre. La mia esperienza? Per questo sono venuto qua, per aiutare la squadra e i giovani. Speriamo alla fine del campionato di aver centrato la permanenza, speriamo presto in una bella vittoria che ci darebbe ancora più fiducia".