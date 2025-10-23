Cremonese-Atalanta, il pronostico: Juric favorito, ma occhio alle insidie

Cremonese-Atalanta, il derby lombardo delle insidie: Juric parte favorito, ma occhio a Nicola. Scopri il pronostico sulla sfida dello Zini

Vincenzo Bellino Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 21:17)

Sabato sera alle 20:45 lo stadio Giovanni Zini accende i riflettori per un derby lombardo che promette scintille. La Cremonese di Davide Nicola ospita l’Atalanta di Ivan Juric in una sfida dal profumo di equilibrio e orgoglio.

Due squadre che arrivano da percorsi diversi, ma accomunate da una caratteristica: pareggiano troppo. Da una parte la neopromossa, sorprendentemente solida e capace di tenere testa a chiunque, dall’altra una Dea ambiziosa ma finora poco cinica sotto porta. Il contesto è perfetto per una partita intensa, tattica e aperta a più sviluppi.

Qui Cremonese — La squadra di Nicola si sta guadagnando rispetto e applausi. Dopo la sconfitta contro l’Inter, i grigiorossi hanno infilato una serie di prestazioni convincenti, fatte di corsa, organizzazione e spirito di sacrificio. Il pareggio per 1-1 con l’Udinese è l’ennesima prova di maturità: vantaggio iniziale, reazione dopo il pari e tante occasioni sprecate nel finale.

La Cremonese segna poco, ma gioca sempre. È compatta, aggressiva e davanti al proprio pubblico si trasforma. Il fattore “Zini” pesa, e i numeri lo confermano: la squadra non perde da dieci partite casalinghe tra Serie A e Serie B.

Nicola chiede ai suoi di essere più spietati in area di rigore, dove Vardy e Bonazzoli alternano giocate da Premier a errori da rivedere. In mezzo al campo, Payero e Bondo garantiscono equilibrio, mentre Vandeputte è una delle sorprese di questo avvio di stagione.

Qui Atalanta — Dall’altra parte, l’Atalanta è un paradosso vivente. È imbattuta, crea più di chiunque altro, ma non riesce a vincere. Le ultime tre gare ufficiali si sono chiuse tutte in pareggio, compreso lo 0-0 in Champions League contro lo Slavia Praga, dove i nerazzurri hanno tirato ventidue volte senza trovare la via del gol.

Juric ha parlato di “partite dominate ma non chiuse”, e il messaggio è chiaro: serve più precisione e cattiveria negli ultimi metri. Lookman è ancora a secco in campionato, De Ketelaere cresce ma non incide, e Krstovic scalpita per una maglia da titolare.

La Dea ha comunque una delle difese meno battute del torneo e resta una squadra capace di cambiare ritmo in qualsiasi momento. Manca solo la scintilla per tornare a volare.

Cremonese-Atalanta, probabili formazioni — CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Baschirotto, Faye, Terracciano; Barbieri, Payero, Floriani Mussolini, Zerbin, Vandeputte; Vardy, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric

Il pronostico di DDD — Sul fronte quote, i bookmaker vedono chiaramente favorita l’Atalanta, con il segno 2 proposto intorno a 1.60–1.65, mentre il pareggio si aggira sui 4.00 e il colpo interno della Cremonese vale oltre 5.50. Numeri che riflettono la differenza tecnica, ma non il momento: la squadra di Nicola in casa è coriacea e può creare più problemi del previsto.

L’esito 1X2 pende quindi verso la vittoria nerazzurra, ma non va esclusa una gara più sofferta del previsto, dove la X resta una tentazione per chi cerca quota alta. Sul fronte gol, la tendenza recente racconta di una Dea che produce tanto ma spreca, e di una Cremo capace di colpire in contropiede.

Il Goal (entrambe segnano) è una scelta logica, mentre l’Over 2.5 resta probabile senza però escludere chi preferisce la cautela di un Under 3.5, coprendo un 1-2 o 0-2. In sintesi, ci si attende un match combattuto ma con qualità superiore dell’Atalanta che alla lunga dovrebbe emergere: pronostico 2 fisso, con buone alternative su Goal e Over leggero.