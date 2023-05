Cremonese, Ballardini: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra seria”

Ballardini ha parlato anche in sala stampa, come riportato da cuoregrigiorosso.com: "Ho visto una Cremonese che ha tenuto bene il campo, con personalità, se l’è giocata contro una squadra seconda in classifica. Abbiamo avuto 4-5 palle gol, anche nel primo tempo ce la siamo giocata. Oltre ad essere molto bravo devi essere fortunato contro questi giocatori. Per me la Cremonese ha fatto la miglior partita della stagione". Quando gli viene chiesto se la retrocessione è avvenuta anche per questione di sfortuna, il mister spiega: "La fortuna ce l’hai se te la meriti. La Cremonese è retrocessa per tanti motivi, non certamente perché è stata sfortunata. Certe partite girano bene, altre meno bene, ma di certo non è retrocessa per questioni di sfortuna. L’esordio in Serie A di Sarr? Ha fatto una buona partita, è un ragazzo serio con delle qualità e personalità. Ha confermato le qualità umane e tecniche che gli riconosciamo. Lochoshvili non so come sta".