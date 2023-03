Cremonese, Ballardini: “Bisogna crescere in personalità e lettura della categoria”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa prima del derby col Monza

Davide Capano

La Cremonese è ospite domani alle 15 del Monza di Raffaele Palladino, che è reduce dal pareggio in casa del Verona. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, l'allenatore Davide Ballardini presenta così la partita nella conferenza stampa della vigilia: "Come ho visto la squadra dopo ko con Fiorentina? Mi stanca ripetere le stesse cose, ma durante la settimana l'atteggiamento dei ragazzi è giusto. C'è attenzione, intensità e serietà. Quindi vogliamo vedere questo dal primo all'ultimo minuto della gara, bisogna farlo. La rabbia e il dispiacere è proprio questo, che ti accendi e poi ti spegni mentre gli altri sono sempre belli e determinati, mentre tu nei momenti in cui non ci sei fai brutta figura e non deve accadere. Attacco a secco? È vero, la responsabilità è della squadra perché non è che un giocatore o un reparto possono fare benissimo se non sono sostenuti dalla squadra. Non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per tutta la gara e in Serie A se non ce l'hai anche solo per un attimo puoi soffrire parecchio".

"Come mi spiego mancata reazione ai due gol della Fiorentina? Me lo sono domandato e faccio fatica a trovare una risposta così chiara - chiarisce il tecnico grigiorosso -. Fatico perché li vedo durante la settimana e qualche anno di esperienza l'abbiamo come staff. Vedere una squadra che si allena così non mi è capitato tante altre volte in passato. Evidentemente bisogna che noi cresciamo nella personalità e nella lettura della categoria. Qui ci sono tanti ragazzi che giocano la A da quest'anno: alcuni arrivano dalla Serie B e altri da altri campionati, quindi non c'è l'attenzione e la concentrazione che serve nel campionato italiano. La risposta è questa: c'è una squadra con tanti giocatori al debutto e se non hai continuità nella partita fai brutte figure. Dopo Monza, un mese di aprile impegnativo tra campionato e Coppa? È la verità, ma questo fa anche molto piacere. Tanti impegni significano che ti sei guadagnato l'attenzione e gli esami, sono esami anche belli da affrontare e che poi cerchi di fare al meglio. Ci siamo guadagnati un mese pieno di impegni e bisogna, come abbiamo detto prima, che li facciamo con la testa giusta e con gli ingredienti che servono".

"Se domani riproporrò il 3-4-3? Come modulo è un'opzione - spiega Ballardini -, ci siamo allenati anche per questo tipo di disposizione e abbiamo avuto delle risposte, ma quelle le ho sempre avute e non posso darle oggi. Il Monza? Il Monza ha cambiato allenatore dopo sei partite e ha fatto una campagna acquisti dove tutti i ragazzi interessanti italiani li hanno presi loro. Sono partiti con anticipo e sono stati bravissimi a prendere giocatori funzionali alla loro idea e hanno visto che le cose non andavano bene cambiando mister dopo un mese e mezzo. Hanno fatto le cose con anticipo. L'atteggiamento di Tsadjout un esempio per come si deve lottare per la salvezza? Sono d'accordo. Anche quando all'inizio non giocava tanto ha fatto vedere di essere un ragazzo sul quale puoi fare affidamento e lo sta confermando, ma arriva nel quotidiano. Se sono d'accordo che quando la Cremonese è chiamata a gare in cui basta mezzo episodio fatica di più? In Serie A, nella posizione in cui ci troviamo, gli avversari sono tutti delle big. Il Sassuolo ha vinto contro la Roma, la Fiorentina ha una panchina piena di Nazionali, parliamo di un campionato molto competitivo ed equilibrato dove ogni squadra è ben attrezzata. La Sampdoria ad inizio stagione al netto dei problemi societari ha giocatori con 100-200 partite in A, sono davvero esperti della categoria. Per me non fa differenza incontrare una big o una big o una piccola, l'atteggiamento deve sempre essere quello. Altrimenti poi si soffre con chiunque".