Cremonese, Ballardini: “Oggi abbiamo trovato una giornata non così tranquilla”

L'undicesimo pareggio in campionato della Cremonese arriva in casa contro il Verona . L'allenatore Davide Ballardini ha commentato così il match in conferenza stampa: "La Cremonese per me nelle difficoltà e considerando che veniva dalla partita di giovedì sera e l'importanza di quella di oggi ha fatto una grande partita contro una squadra molto ben attrezzata. Quando si insiste e mi si chiede di parlare dell'operato dell'arbitro significa che l'operato dell'arbitro non è passato inosservato, qualcosina ha fatto che poteva fare diversamente. Ma come sbagliano allenatori e giocatori può sbagliare anche lui, oggi abbiamo trovato una giornata non così tranquilla e lucida. Non mi piace parlare dell'arbitro, ma della Cremonese. Ho dato un buffetto a tutti i ragazzi perché meritano tutta la nostra stima, andiamo avanti".

"Felix? Lui - continua il tecnico grigiorosso - è un ragazzo al primo anno di continuità con una squadra di Serie A e mi pare che abbia fatto tante presenze, è chiaro che deve migliorare tanto. Lo hai preso perché ha qualità nobili come rapidità e velocità, piano piano l'aspetto tecnico e tattico miglioreranno. Con le qualità che ha lui, se migliora può diventare un ragazzo molto interessante. Ma la Serie A non ti aspetta, ti vuole pronto e se non lo sei si nota. Se l'espulsione ha cambiato l'inerzia della partita? Sottolineiamo di nuovo l'ottima prova della squadra, arrivavamo da una partita giocata giovedì sera e sono valutazioni da fare. Per me il piffetto sulla bocca dello stomaco è una sciocchezza, ma non si può cadere come uno straccio. Secondo me non devi premiare chi fa una sceneggiata, giustamente gli arbitri quest'anno lasciano molto correre e va benissimo, perché il gioco è continuo, ma questa mi è sembrata davvero una leggerezza di Quagliata che ci ha messo del suo, ma c'è stata altrettanta leggerezza dall'altra parte. Anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo avuto un'occasione di testa con Dessers e altre due situazioni importanti nonostante l'inferiorità numerica. Questo sottolinea ancora che abbiamo fatto una buona prova. Con i cambi volevamo vincere la partita nonostante l'inferiorità, ma chiaramente in dieci contro undici non è semplice. Non abbiamo nemmeno corso grandissimi rischi. Se mi aspettavo cambi diversi da Zaffaroni prima del rosso? Chiede a me dei cambi che dovrebbe fare il Verona? Non so di preciso chi è stato inserito. Di allenatori il Verona ne ha due, va chiesto a loro. Io guardavo la mia squadra e come si muoveva l'avversario, ma non vado oltre a questo".