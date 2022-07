Cremonese, cresce bene la creatura di Alvini: uno-due in amichevole alla Spal

A 21 giorni dalla prima di campionato in casa della Fiorentina, i ragazzi di Alvini battono gli emiliani con i gol di Valeri e Baez (rigore)

Davide Capano

La Cremonese ha battuto la Spal, formazione di Serie B allenata dall’ex Roberto Venturato, nel test disputato oggi pomeriggio al Campo Sportivo di Dimaro (Trento). Nella prima amichevole in Val di Sole, la quarta stagionale, mister Alvini ha avuto indicazioni importanti per verificare l’andamento della crescita dei suoi.

Il tecnico di Fucecchio schiera Sarr in porta con Bianchetti, Ravanelli e Vasquez in difesa. Centrocampo a quattro: Ghiglione e Valeri sugli esterni, in mezzo Pickel e Castagnetti. Davanti Tenkorang alle spalle di Tsadjout e Buonaiuto.

Assenti Radu, Zanimacchia, Di Carmine, Chiriches, Milanese e Politic.

La cronaca della sfida

Primo tempo giocato su buoni ritmi, specie in avvio. Dopo due minuti segna Tsadjout su lancio di Bianchetti, ma l’attaccante scuola Milan è in fuorigioco. Al 14esimo la prima grande possibilità grigiorossa: bel cross di Valeri, Tenkorang tira, ma palla di poco a lato. Più tardi è Valeri a sfiorare il gol con una conclusione che va vicinissima al palo. Prima della pausa altre tre occasioni: due per gli spallini con Finotto e Mancosu; una per i lombardi con Ghiglione che sbaglia di testa a due passi dalla porta difesa da Alfonso, uno dei tanti ex del match.

A inizio secondo tempo dentro Ciofani e Sernicola, fuori Tenkorang e Ravanelli. Passano tre minuti ed Emanuele Valeri, servito proprio da Ciofani, sblocca la gara, dopo una bella azione corale sulla fascia sinistra. Poi arriva la solita girandola di sostituzioni che vede l’esordio con la nuova maglia per Santiago Lionel Ascacibar, centrocampista argentino acquisito in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Hertha Berlino. Un giocatore classe 1997 con sei convocazioni nella Nazionale maggiore Albiceleste.

Nell’ultima mezz’ora la Spal, alla ricerca del pareggio, ci prova ma la Cremonese si difende bene. Sarr, il vice-Radu, in una circostanza si supera con una grande parata su Rauti. Da segnalare, al minuto 63, una piccola rissa in campo che porta l’arbitro ad ammonire Pickel. A due dal novantesimo Strizzolo entra in area e viene steso. Calcio di rigore, Baez trafigge Thiam e chiude la contesa.

La prossima amichevole della Cremonese è in programma sabato 30 luglio contro il Verona alle ore 18, presso lo “Sporting Center Paradiso” di Castelnuovo del Garda. La partita sarà a porte chiuse per il pubblico. Inizialmente si doveva giocare allo Stadio “Quercia” di Rovereto ma, in seguito alla valutazione e alla decisione della Questura di Trento, la sfida non potrá essere disputata in quella sede.