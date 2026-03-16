Vince e convince la Viola, che si allontana dalle sabbie mobili della classifica: i numeri della sfida

Carmine Panarella 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 23:51)

La Fiorentina passa agilmente sul campo della Cremonese, imponendosi 4-1 al termine di una gara in cui i viola mostrano maggiore qualità e concretezza nei momenti decisivi, in quello che è stato un dominio in lungo e in largo.

La squadra viola indirizza la partita già nel primo tempo: Parisi al 25’ apre le marcature, poi Piccoli al 32’ raddoppia mettendo in salita la serata dei grigiorossi. Nella ripresa arriva il tris firmato Dodò al 49’, prima che la Cremonese provi a riaprire la partita con Okereke al 57’. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Albert Gudmundsson al 70’, che firma il definitivo 4-1.

xG e grandi occasioni — Il dato dei goal attesi (xG) conferma una gara piuttosto aperta: 1.79 per la Fiorentina contro 1.44 per la Cremonese. I viola producono leggermente di più in termini di qualità delle occasioni.

Curioso invece il dato delle grandi occasioni, dove la Cremonese ne crea 3 contro le 2 della Fiorentina. Un numero che racconta di una squadra di casa capace di arrivare in area avversaria, ma meno efficace nella finalizzazione rispetto ai viola.

Tiri totali e parate — Perfetta parità nei tiri totali: 13 a 13. Una statistica che rende ancora più evidente la differenza nella concretezza offensiva. Le parate sono 2 per parte, segno che le conclusioni più pericolose sono state poche ma decisive, con la Fiorentina molto più precisa sotto porta.

Possesso palla, passaggi e contrasti — La Fiorentina gestisce leggermente di più il pallone con il 52% di possesso contro il 48% della Cremonese. Anche nei passaggi completati i viola hanno un margine chiaro: 401 contro 351.

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La Cremonese però è più aggressiva nei contrasti (13 contro 4), cercando di rompere il ritmo del palleggio avversario. Una strategia che però non è bastata per limitare la qualità tecnica dei viola. La differenza l'ha fatta il palleggio e la miglior caratura dei valori in campo: un vero e proprio abisso per due squadre che dovrebbero lottare per obiettivi differenti.

Calci d’angolo e calci di punizione — Leggera superiorità della Fiorentina anche nei calci d’angolo (6 contro 4), mentre le punizioni sono praticamente in equilibrio (17 a 16). Sul piano disciplinare la partita resta corretta, con un solo cartellino giallo per la Cremonese e nessuno per la Fiorentina.

Il risultato finale premia dunque la maggiore efficacia offensiva della Fiorentina, capace di trasformare le occasioni costruite in gol e di colpire nei momenti chiave della partita, lasciando alla Cremonese solo il rimpianto per l'ennesima partita giocata male che allunga una striscia negativa fatta di 11 sconfitte e solo 4 pareggi: per mister Davide Nicola è buio totale.