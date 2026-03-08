derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, il ds Giacchetta è una furia: “Derubati di un rigore netto”

Il direttore sportivo è apparso visibilmente deluso in conferenza stampa a causa del mancato rigore negli ultimi minuti. Ecco le sue parole
La Cremonese finisce KO contro il Lecce tra le polemiche. Molte polemiche. La sconfitta contro la squadra di Eusebio Di Francesco fa precipitare i grigiorossi al 18° posto, in zona retrocessione, ma i lombardi hanno molto da recriminare. Dopo la rete del pareggio annullata per un fallo di mano di Pajero, individuato dal VAR, a fare andare su tutte le furie i grigiorossi è stato il rigore non concesso negli ultimi minuti. Un episodio che il ds Simone Giacchetta ha commentato con dure parole.

