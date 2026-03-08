La Cremonese finisce KO contro il Lecce tra le polemiche. Molte polemiche. La sconfitta contro la squadra di Eusebio Di Francesco fa precipitare i grigiorossi al 18° posto, in zona retrocessione, ma i lombardi hanno molto da recriminare. Dopo la rete del pareggio annullata per un fallo di mano di Pajero, individuato dal VAR, a fare andare su tutte le furie i grigiorossi è stato il rigore non concesso negli ultimi minuti. Un episodio che il ds Simone Giacchetta ha commentato con dure parole.