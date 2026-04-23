Senza margini di errore, la Cremonese guidata da Marco Giampaolo deve affronare il Napoli di Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona nell'anticipo della 34^ giornata di Serie A. Dopo aver perso lo scontro diretto col Cagliari e dopo aver pareggiato a reti bianche contro il Torino in casa, sarà importante per i grigiorossi cercare di trovare l'impresa per portare a casa almeno un punto, che in questo momento sarebbe oro in chiave salvezza.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

PARMA, ITALIA - 21 MARZO: Marco Giampaolo allenatore della US Cremonese durante la Serie A match tra Parma Calcio 1913 e US Cremonese allo Stadio Ennio Tardini il 21 marzo 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Marco Giampaolo, le dichiarazioni in conferenza stampa

Ha iniziato la conferenza stampa parlando delle condizioni di: "Collocolo ho deciso di convocarlo per consentirgli di riavvicinarsi al contesto squadra., invece, non sarà a disposizione perché è ancora più indietro nel percorso di recupero. Valuteremo la situazione la prossima settimana”.

Su Tommaso Barbieri e Maleh: "Barbieri si allena bene ed è sempre positivo, se non è sceso in campo dall’inizio è solamente una scelta tecnica. Maleh ha caratteristiche precise e, quando è stato impiegato, ha sempre dato il suo contributo. Sono contento di avere una soluzione in più, perché rappresenta un valore aggiunto e una risorsa importante".

Ha risposto poi a una domanda che riguardava le difficoltà sottoporta della sua squadra: "Il mio compito è preparare la squadra nel modo migliore possibile rispetto alle situazioni che possono verificarsi in gara. Non è questo il momento per concentrarsi su ciò che manca".

Sulla partita di domani contro il Napoli: "Non so se sarà la più difficile delle ultime cinque, perché anche le prossime presenteranno un coefficiente di difficoltà molto alto. Conosciamo bene la qualità del Napoli, i suoi meriti e il suo valore assoluto, quindi sappiamo che sarà una partita veramente difficile, ma ogni gara va comunque giocata"

Ha infine concluso parlando della recente cena di gruppo organizzata con la squadra: "Sì, l’altra sera abbiamo trascorso del tempo insieme. Questo gruppo lavora davvero molto bene, direi quasi fin troppo professionalmente. Lo sottolineo perché il comportamento dei ragazzi è sempre impeccabile".

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

Live Streaming