Il Lecce vince lo scontro salvezza e inguaia la Cremonese. La squadra di Eusebio Di Francesco ha avuto la meglio sui grigiorossi per 2-1 grazie alle reti di Pierotti e Stulic. Inutile la rete di Bonazzoli. Una partita caratterizzata da una finale pieno di polemiche a causa di un rigore non concesso ai lombardi che ha decisamente irritato Nicola e la dirigenza. Con questo KO, il terzo consecutivo, la Cremonese scende in zona retrocessione ad una lunghezza dalla Fiorentina, impegnata oggi pomeriggio contro il Parma.