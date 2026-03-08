derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, Nicola: “Meritavamo il pareggio, sul rigore meglio non commentare”

Cremonese, Nicola: “Meritavamo il pareggio, sul rigore meglio non commentare”

L'allenatore dei grigiorossi non pensa troppo al rigore non concesso e guarda avanti per i prossimi impegni della squadra
Il Lecce vince lo scontro salvezza e inguaia la Cremonese. La squadra di Eusebio Di Francesco ha avuto la meglio sui grigiorossi per 2-1 grazie alle reti di Pierotti e Stulic. Inutile la rete di Bonazzoli. Una partita caratterizzata da una finale pieno di polemiche a causa di un rigore non concesso ai lombardi che ha decisamente irritato Nicola e la dirigenza. Con questo KO, il terzo consecutivo, la Cremonese scende in zona retrocessione ad una lunghezza dalla Fiorentina, impegnata oggi pomeriggio contro il Parma.

