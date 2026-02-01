Non riesce l'impresa alla Cremonese, allo Stadio Zini l'Inter si impone 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Zielinski e colleziona il 10° successo nelle ultime 11 partite di Serie A. Per i padroni di casa, invece, si tratta della nona partita consecutiva senza vittorie (l'ultima risale allo scorso 7 Dicembre col Lecce).
Cremonese, Nicola: "Mi è piaciuto lo spirito. Avremmo meritato il gol"
Cremonese, Nicola: “Mi è piaciuto lo spirito. Avremmo meritato il gol”
Troppa Inter per questa Cremonese, Lautaro e Zielinski chiudono i giochi già al 45'. Tuttavia Davide Nicola applaude i suoi al triplice fischio: "Grande prestazione, abbiamo giocato con lo spirito giusto"
