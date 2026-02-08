derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, Nicola: “Questo gruppo ha grandi valori. Salvezza? Dobbiamo continuare a migliorarci…”

Cremonese attesa dal posticipo di lunedì con l'Atalanta: in conferenza stampa l'allenatore dei grigiorossi Davide Nicola ha presentato la sfida con la Dea
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino 

Lunedì, nel tardo pomeriggio (ore 18:30), la New Balance Arena ospiterà il derby lombardo tra Atalanta Cremonese. La Dea, galvanizzata dopo aver eliminato la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, cerca continuità anche in campionato, dove dista attualmente nove lunghezze dalla zona Champions.

La compagine ospite, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga con l'Inter (0-2) e non vince in Serie A dallo scorso 7 Dicembre (2-0 sul Lecce). Da allora la formazione allenata da Davide Nicola, intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia e insignito del Premio Gentleman, dedicato a Gigi Simoni, ha raccolto solamente tre punti (3 pareggi e 6 sconfitte).

Davide Nicola, Cremonese (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Cremonese, Nicola: "Salvezza? Dobbiamo continuare a migliorarci...

—  

“Affrontiamo una squadra di qualità, con meccanismi consolidati e giocatori abituati a questo tipo di calcio”, spiega Nicola, sottolineando che l’identità degli avversari è chiara e pericolosa. Allo stesso tempo ribadisce il focus interno: “Conta soprattutto parlare di noi, dell’energia e della voglia che abbiamo accumulato”, con la convinzione che la seconda parte di stagione debba portare uno step di crescita. “Dobbiamo continuare ad allenarci così e credere nella possibilità di raggiungere il nostro obiettivo”.

Mercato - “Abbiamo fatto ciò che serviva dopo aver valutato la prima parte di campionato”, inserendo profili con caratteristiche diverse e già pronti per la categoria. Il vantaggio è anche umano e tattico: “Alcuni li conosco già, ma tutti si sono messi subito a disposizione del gruppo”. Ci sarà una gestione graduale: “Qualcuno può dare subito un contributo, per altri va controllato il minutaggio”, ma la base resta la stessa: più soluzioni e più profondità. “Vedo grande impegno e questo mi trasmette tantissima energia”.

Condizione fisica - “Maleh e Thorsby sono pronti, Djuric porta soluzioni che prima non avevamo”. Recuperi importanti anche davanti e in mezzo: “Sanabria è rientrato, Payero si allena con continuità e valuteremo quanto potrà giocare”, mentre per altri servirà ancora tempo: “Per Collocolo ci vuole pazienza”. Nicola insiste sul valore della profondità: “Stiamo ritrovando risorse utili anche a gara in corso per tenere alta intensità e qualità”, perché contro avversari forti serve alzare il livello.

Raffaele Palladino, Atalanta (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Sui singoli dell’Atalanta il giudizio è netto ma senza distrazioni: “Sappiamo che hanno giocatori forti, è normale visto il loro livello”. Tuttavia la priorità resta la Cremonese: “Preferisco concentrarmi su quello che stiamo facendo noi”. Rimarca il lavoro del club: “C’è stata programmazione e la rosa è stata completata con le caratteristiche necessarie”. L’orizzonte è chiaro: “Vogliamo arrivare a fine marzo in una posizione di classifica competitiva”, mantenendo energie alte e crescita continua.

Morale e valori del gruppo -  .“Un campionato così competitivo porta periodi in cui raccogli di più e altri in cui fai più fatica”, anche alla luce di partite difficili e assenze. La rotta non cambia: “Sappiamo quanti punti servono, ma non quando arriveranno: possiamo solo prepararci al meglio ogni settimana”. Con i nuovi innesti aumentano le opzioni: “Ora abbiamo caratteristiche diverse che ci danno più soluzioni”. Chiude con un messaggio molto personale e valoriale: “Sono molto carico perché questo gruppo ha grandi valori umani: persone serie, motivate, con il desiderio di dare soddisfazioni a società e tifosi”, ricordando che “il traguardo si costruisce attraverso un percorso condiviso”.

