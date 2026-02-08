Cremonese attesa dal posticipo di lunedì con l'Atalanta: in conferenza stampa l'allenatore dei grigiorossi Davide Nicola ha presentato la sfida con la Dea

Vincenzo Bellino Redattore 8 febbraio - 14:11

Lunedì, nel tardo pomeriggio (ore 18:30), la New Balance Arena ospiterà il derby lombardo tra Atalanta e Cremonese. La Dea, galvanizzata dopo aver eliminato la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, cerca continuità anche in campionato, dove dista attualmente nove lunghezze dalla zona Champions.

La compagine ospite, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga con l'Inter (0-2) e non vince in Serie A dallo scorso 7 Dicembre (2-0 sul Lecce). Da allora la formazione allenata da Davide Nicola, intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia e insignito del Premio Gentleman, dedicato a Gigi Simoni, ha raccolto solamente tre punti (3 pareggi e 6 sconfitte).

Cremonese, Nicola: "Salvezza? Dobbiamo continuare a migliorarci... — “Affrontiamo una squadra di qualità, con meccanismi consolidati e giocatori abituati a questo tipo di calcio”, spiega Nicola, sottolineando che l’identità degli avversari è chiara e pericolosa. Allo stesso tempo ribadisce il focus interno: “Conta soprattutto parlare di noi, dell’energia e della voglia che abbiamo accumulato”, con la convinzione che la seconda parte di stagione debba portare uno step di crescita. “Dobbiamo continuare ad allenarci così e credere nella possibilità di raggiungere il nostro obiettivo”.

Mercato - “Abbiamo fatto ciò che serviva dopo aver valutato la prima parte di campionato”, inserendo profili con caratteristiche diverse e già pronti per la categoria. Il vantaggio è anche umano e tattico: “Alcuni li conosco già, ma tutti si sono messi subito a disposizione del gruppo”. Ci sarà una gestione graduale: “Qualcuno può dare subito un contributo, per altri va controllato il minutaggio”, ma la base resta la stessa: più soluzioni e più profondità. “Vedo grande impegno e questo mi trasmette tantissima energia”.

Condizione fisica - “Maleh e Thorsby sono pronti, Djuric porta soluzioni che prima non avevamo”. Recuperi importanti anche davanti e in mezzo: “Sanabria è rientrato, Payero si allena con continuità e valuteremo quanto potrà giocare”, mentre per altri servirà ancora tempo: “Per Collocolo ci vuole pazienza”. Nicola insiste sul valore della profondità: “Stiamo ritrovando risorse utili anche a gara in corso per tenere alta intensità e qualità”, perché contro avversari forti serve alzare il livello.

Sui singoli dell’Atalanta il giudizio è netto ma senza distrazioni: “Sappiamo che hanno giocatori forti, è normale visto il loro livello”. Tuttavia la priorità resta la Cremonese: “Preferisco concentrarmi su quello che stiamo facendo noi”. Rimarca il lavoro del club: “C’è stata programmazione e la rosa è stata completata con le caratteristiche necessarie”. L’orizzonte è chiaro: “Vogliamo arrivare a fine marzo in una posizione di classifica competitiva”, mantenendo energie alte e crescita continua.

Morale e valori del gruppo - .“Un campionato così competitivo porta periodi in cui raccogli di più e altri in cui fai più fatica”, anche alla luce di partite difficili e assenze. La rotta non cambia: “Sappiamo quanti punti servono, ma non quando arriveranno: possiamo solo prepararci al meglio ogni settimana”. Con i nuovi innesti aumentano le opzioni: “Ora abbiamo caratteristiche diverse che ci danno più soluzioni”. Chiude con un messaggio molto personale e valoriale: “Sono molto carico perché questo gruppo ha grandi valori umani: persone serie, motivate, con il desiderio di dare soddisfazioni a società e tifosi”, ricordando che “il traguardo si costruisce attraverso un percorso condiviso”.