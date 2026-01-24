La Cremonese ha bisogno di invertire il trend e contro il Sassuolo i tre punti valgono doppio. In vista della difficile sfida di campionato ha parlato in conferenza stampa il tecnico Davide Nicola. Tanti i temi toccati, occhi anche sul mercato dove ci si avvicina alla settimana finale di trattative.
Cremonese, Nicola: "Sassuolo? Sbagliato parlare di neopromossa. Non faccio calcoli per la salvezza"
Voglia di punti e invertire un trend che nelle ultime settimane non è piaciuto all'ex Salernitana