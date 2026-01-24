Voglia di punti e di allontanare ulteriormente la zona caldissima di classifica con il commento alla vigilia dell'allenatore neroverde che fa il punto della situazione tra infortunati e prestazioni.

Michele Massa 24 gennaio - 13:53

Domenica alle 12:30 l'anticipo di giornata è quello tra Sassuolo e Cremonese. Punti importanti per due neopromosse che in periodi diversi di campionato hanno sorpreso tutti gli addetti ai lavori mettendosi a debita distanza dalla zona rossa. In vista della partita ha parlato in conferenza stampa il tecnico neroverde Fabio Grosso che tra obiettivi e voglia dei tre punti ha caricato così i suoi.

Le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Sassuolo-Cremonese — IL MOMENTO DELLA SQUADRA - "C'è ancora un po' di rammarico per la sconfitta di misura a Napoli, abbiamo giocato bene, siamo rimasti in partita fino alla fine, siamo fortemente in crescita e avremmo meritato qualcosa di più. Questo è il calcio e ci teniamo stretti i nostri miglioramenti, al netto delle tantissime difficoltà, certi che possiamo fare benissimo anche contro una squadra ben organizzata come la Cremonese. Contro le big abbiamo sempre dimostrato qualità e carattere, non ci snaturiamo e manteniamo sempre intatta la nostra identità".

GLI INFORTUNATI E IL RITORNO DI BERARDI -"Siamo sempre alle prese con un'infermeria bella folta. I lungodegenti saranno ancora Pieragnolo e Candé, non sarà disponibile anche Boloca ma spero di recuperarlo presto. Pinamonti ha una brutta influenza e Cheddira è andato al Lecce. La buonissima notizia è che invece ritroviamo Berardi, che per noi è un vero e proprio punto di riferimento, sia in campo che fuori. Bisogna capire per chi torna che minutaggio avranno ma va bene così".

IL PUNTO SULLA CREMONESE. "La Cremonese è un'ottima squadra, ben allenata da Nicola, di carattere e compatta. Per fare bene e per vincere bisognerà avere la continuità di una prestazione importante, così come fatto nell'ultimo periodo, dove abbiamo però giocato bene senza raccogliere tantissimo. Ci sarà bisogno di un livello altissimo in campo e bisogna saper sfruttare i dettagli a nostro favore, senza tralasciare nulla. Siamo entrambe in un buon momento e vogliamo proseguirlo, servirà ritmo, coraggio, la lucidità di saper riconoscere i momenti e la 'follia' di saper esprimersi oltre l'ostacolo".

IL COMMENTO AL MERCATO - "Il mercato? Ho fatto questa riflessione, sono qui da due anni e questo periodo ti toglie sempre energie e ti distrae ma anche a livello personale è uno spunto per essere migliori. Anche l'anno scorso è stato così e io spingo sempre me stesso e i ragazzi a mantenere la lucidità, dare ancora di più di tutto e aiutarli dal mio ruolo. In ogni società ci sono le varie competenze, io devo far esprimere al massimo gli interpreti a mia disposizione. Non è un problema che coinvolge solo noi ma tutte le squadre di serie A e in Europa, tocca a me trasmettere sempre forza e serenità a tutto il gruppo", conclude Grosso.