Cremonese premiata da Regione Lombardia per la promozione in Serie A

La società è stata celebrata dal Consiglio regionale per il ritorno in A, coronamento di un progetto sportivo e societario sostenibile. La cerimonia si è svolta ieri a Palazzo Pirelli, con la consegna di prestigiose onorificenze alla dirigenza.

La Cremonese è stata premiata ufficialmente ieri dal Consiglio regionale della Lombardia per la storica promozione in Serie A conquistata al termine della stagione sportiva 2024/25.

Il presidente Romani: "La Cremonese simbolo di un progetto vincente"

A dare il via all’evento è stato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che ha elogiato la società lombarda sottolineandone la solidità, la visione strategica e il valore della programmazione sportiva. "La promozione in Serie A - ha dichiarato - è il frutto di una lunga tradizione, di 122 anni, e di una proprietà forte capace di costruire un futuro sostenibile per il calcio italiano".