Cremonese, zero vittorie nel 2023: Alex Ferrari “Il mio idolo era Totti”

Martedì alle 18.30 allo Zini arriva la Roma di Mourinho. Intanto Alex Ferrari, uno degli acquisti grigiorossi del mercato di gennaio, ha parlato in conferenza stampa

Davide Capano

Da inizio 2023 la Cremonese ha raccolto appena due punti in otto partite di Serie A: solo due squadre (Valencia e Hoffenheim) hanno avuto un rendimento peggiore nei maggiori cinque tornei europei (per entrambe un punto, ma rispettivamente in sette e sei gare giocate).

Dalla sfida con la Roma in programma martedì alle 18.30 allo Zini, quindi, bisognerà invertire il trend. Sì, anche perché il team di Davide Ballardini è l’unico dei 196 dei 10 principali campionati d’Europa a non aver ancora trovato la prima vittoria nel 2022/23.

(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Intanto al termine dell’allenamento di ieri Alex Ferrari, difensore arrivato in prestito dalla Sampdoria a inizio gennaio, ha parlato in conferenza stampa: “Sono arrivato a Cremona con molto piacere, è stata una mia precisa scelta e sono contentissimo. Qui trovato davvero un bel gruppo. Come ci stiamo preparando in vista della partita con la Roma? Ci stiamo preparando lavorando duro, come ogni settimana, credendo in quello che facciamo e cercando di mettere in pratica quello che ci chiede Ballardini. Con il mister mi trovo molto bene: ti dà sicurezza, tranquillità, in un gruppo così giovane serve, e soprattutto sa indirizzare le partite come vuole lui. Come dicevo, con un gruppo giovane come il nostro è importante. A gennaio sono in arrivati in grigiorosso due modenesi: tu e Benassi. Vi conoscevate già? Io e Benassi ci conoscevamo già da quando eravamo nelle giovanili perché abbiamo sempre giocato contro; poi abbiamo fatto l’Europeo U21 insieme, quindi siamo amici di lunga data. Come mi trovo nella difesa a 3? Mi trovo molto bene nella difesa a tre, sono un difensore che si adatta molto bene in tutti i ruoli difensivi. Non l’avevo mai fatto tanto con continuità, ma mi sto trovando bene. E poi devo dire che mi hanno sempre insegnato che se un giocatore in difesa sa fare più ruoli è una cosa positiva”.

(Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Ancora Ferrari, incalzato su Totti suo giocatore preferito (lo dichiarò anni fa, nda): “In quell’intervista dissi che il mio preferito era Totti, per il fatto che era una bandiera, giocando sempre per la stessa squadra e quella di diventare una bandiera è qualcosa che mi piace particolarmente. Poi ce ne sono stati altri, nel mio ruolo, che possiamo dire mi abbiano ispirato come Cannavaro o Nesta. Di Cannavaro ricordo ancora l’anticipo di petto che fece ai Mondiali contro la Germania. Quali aspettative ci sono per martedì, specie dopo aver battuto la Roma in Coppa Italia? Le aspettative per la sfida contro la Roma sono quelle di sempre, noi lavoriamo sempre per raccogliere più punti possibili, lavoriamo bene per cercare di fare tutto per il nostro obiettivo, che è la salvezza. Questo è davvero un buon gruppo. Se i difensori non sanno più marcare a uomo? Secondo me è un luogo comune, ogni difensore ha il suo modo di difendere, ma se guardi l’Atalanta marcano tutti a uomo, altri invece no, dipende dall’impostazione di ogni allenatore. È cambiato il ruolo perché ci sono molti difensori che lavorano a zona in linea, ma ci sono squadre che giocano ancora a uomo. Tutto qui. Il compagno che per qualità mi ha impressionato di più e cosa manca alla squadra per fare il salto di qualità? Meïté. Lo conoscevo già, ma vedendolo ogni giorno in allenamento si vede che ha tanta qualità. Quello che ci manca per fare il salto è la vittoria, se riuscissimo a raggiungerla potremmo lavorare meglio, con fiducia. E la fiducia è quello che un po’ ci manca”.

Poi il numero 24 grigiorosso parla dei gol presi a difesa schierata e dell’attacco romanista: “Ci manca un po’ di esperienza, sul tema dei corner in attacco o sui palloni vaganti in area in difesa ci lavoriamo, e con il lavoro si può migliorare. Gli errori è normale si commettano. In un difensore in certi momenti può scattare di tutto, anche la paura di causare un rigore, o di fare un errore decisivo che causa un gol. Dobbiamo lavorare di più sui dettagli. L’attaccante che vorrei che non giocasse della Roma contro di noi? Dybala, le qualità che ha fanno la differenza. Se dovesse riposare qualcuno preferirei fosse lui…”.