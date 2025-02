Ecco i tifosi VIP, noti, di Milan e Inter, le due squadre di Milano che nel tardo pomeriggio di domani si sfideranno in occasione del derby alle ore 18. Sfida valida per il campionato italiano di Serie A.

Milan, una piccola lista dei tifosi vip dei rossoneri

Jannik Sinner: Il tennista italiano, noto per essere arrivato al numero 1 del Ranking ATP, è un fervente milanista. La sua passione per il Milan è ben documentata, specialmente dopo essere stato presente a San Siro in diverse occasioni. Recentemente proprio il Meazza rossonero lo ha elogiato e festeggiato in occasione della vittoria degli Australian Open.