Derby perso e toni duri: curva Salernitana “Gogna e vergogna…”

“Una bocca elegante non può farci trovare alla gogna. Prenda in mano la situazione perché tutto questo è una vergogna”. Lo hanno scritto i tifosi salernitani al termine della sfida persa contro il Napoli.

La presa di posizione non è una reazione emotiva alla sconfitta casalinga contro la capolista, ma il commento finale ad una settimana che ha sconcertato i tifosi campani.

Dagli otto gol presi a Bergamo al ritorno in panchina dell'esonerato tecnico Davide Nicola, i tifosi della Salernitana avevano già fatto conoscere in settimana il loro pensiero sulla gestione della società in questo momento.