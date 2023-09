Dia-Sanabria, il derby dei malumori: Toro a Salerno, dopo i tradimenti juventini sul mercato…

L'altra faccia di Torino, quella granata. E' quella che si ritrova di fronte la Salernitana, dopo una estate di mercato in cui il club campano si è sentito un pò tradito dalla Juventus.

La Salernitana ha inseguito Miretti e non solo: anche Soulè e Facundo Gonzalez. Ma alla fine non se ne è fatto nulla. E nemmeno l'aostano Nicolussi Caviglia ha fatto ritorno all'Arechi. Fino al 20 agosto si pensava che fosse la Juventus l'ago della bilancia del mercato salernitano, eppure alla fine Soulè ha preso la via di Frosinone e Facundo quella della Genova blucerchiata.