La sconfitta interna contro il Sassuolo apre ufficialmente una fase di riflessione profonda in casa Milan, trasformando un semplice passo falso in un campanello d'allarme difficile da ignorare. Nonostante il solito impegno di Pulisic, l'unico a cercare di dare una scossa alla manovra, la squadra è apparsa priva di idee e pericolosamente fragile in fase difensiva. Il risultato maturato al Mapei mette a nudo i limiti di un gruppo che, nei momenti di massima pressione, sembra smarrire la propria identità e la capacità di reagire alle avversità.

SASSUOLO, ITALIA - 3 MAGGIO: Matteo Gabbi del Milan reagisce al termine della partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Milan allo Stadio Mapei Città del Tricolore il 3 maggio 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Al centro delle critiche finisce ancora una volta la discontinuità dei singoli, con Rafael Leão apparso troppo isolato e lontano dal cuore del gioco, incapace di accendere la luce in una serata opaca. La crisi di risultati non è solo una questione di classifica, ma di mentalità: la squadra fatica a gestire il ritmo della partita e subisce psicologicamente l'iniziativa degli avversari meno blasonati. Con il traguardo stagionale ancora in gioco, servirà un'immediata inversione di rotta per evitare che questo blackout casalingo comprometta definitivamente il cammino verso gli obiettivi prefissati, richiedendo ad Allegri soluzioni drastiche per restituire solidità e coraggio a un ambiente visibilmente scosso. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>